Чарльз III стане новим королем Великої Британії 6 травня
Коронація Чарльза ІІІ, нового монарха Великої Британії, відбудеться 6 травня 2023 року
Про це у вівторок, 11 жовтня, оголосив Букінгемський палац.
Церемонія коронації відбудеться у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на ній також буде присутня королева-консорт Камілла.
"Коронація відображатиме роль монарха сьогодні та буде спрямована у майбутнє, водночас будучи вкоріненою у давні традиції та урочистість", – зазначається в повідомленні.
- Нагадаємо, у 8 вересня у віці 96 років у шотландському замку Балморал померла королева Великої Британії Єлизавета II.
- 10 вересня у Лондоні формально оголосили Чарльза III королем Великої Британії.
- Раніше ЗМІ повідомляли, що коронація Чарльза III може відбутися в червні, але в Букінгемському палаці спростували ці повідомлення.
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