Чарльз III стане новим королем Великої Британії 6 травня

Про це у вівторок, 11 жовтня, оголосив Букінгемський палац.

Церемонія коронації відбудеться у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на ній також буде присутня королева-консорт Камілла.

"Коронація відображатиме роль монарха сьогодні та буде спрямована у майбутнє, водночас будучи вкоріненою у давні традиції та урочистість", – зазначається в повідомленні.