"Король футболу" Пеле відреагував на повернення Роналду до МЮ

Про це Пеле написав у Instagram.

80-річний бразилець назвав трансфер Роналду поверненням додому.

"Немає нічого кращого, ніж підкорити світ і повернутися додому. Завжди будь щасливий, Кріштіану", - написав Пеле.





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Роналду перейшов до англійського клубу з італійського "Ювентуса". Сума трансферу португальця склала 15 млн євро, які буде виплачено протягом п'яти років. Крім того, в контракті передбачені бонуси у 8 млн євро, які "Юве" отримає за клубні та особисті досягнення Роналду в МЮ.

Кріштіану Роналду з 2003 до 2009 року вже виступав за "Манчестер Юнайтед", з якого перейшов до іспанського "Реалу".

36-річний португалець з 2018 року грав за "Ювентус". Роналду провів за туринців 134 матчі, забив 101 гол та зробив 22 результативні передачі.



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