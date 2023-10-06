Король Іспанії Філіп VI прийняв Зеленського та висловив захоплення українським народом

Про це повідомила пресслужба українського президента.

Зеленський висловив подяку Королю Філіпу, королівській родині Іспанії та всьому народові за незмінну підтримку України.

"Цінуємо допомогу з боку Іспанії, яка надається з перших днів повномасштабного вторгнення держави-агресора, в боротьбі України за наші спільні європейські цінності", – наголосив Зеленський.

Він також відзначив вагому гуманітарну допомогу українському народові та увагу до українців, які прибули до Іспанії, рятуючись від війни, яку розв'язала РФ.

Філіп VI висловив захоплення українським народом, який чинить спротив агресії. Він наголосив, що підтримка Іспанією України в цій боротьбі ґрунтується на принциповій повазі до суверенітету і на неприпустимості агресій.