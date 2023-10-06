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Король Іспанії Філіп VI прийняв Зеленського та висловив захоплення українським народом

6 жовтня, 2023 п'ятниця
06:00
Світ Аудієнція президента Зеленського у короля Іспанії Філіпа

5 жовтня під час візиту президента України Володимира Зеленського до Іспанії у Гранаді відбулася аудієнція у Короля Філіпа VI

Про це повідомила пресслужба українського президента.

Зеленський висловив подяку Королю Філіпу, королівській родині Іспанії та всьому народові за незмінну підтримку України.

"Цінуємо допомогу з боку Іспанії, яка надається з перших днів повномасштабного вторгнення держави-агресора, в боротьбі України за наші спільні європейські цінності", – наголосив Зеленський.

Він також відзначив вагому гуманітарну допомогу українському народові та увагу до українців, які прибули до Іспанії, рятуючись від війни, яку розв'язала РФ.

Філіп VI висловив захоплення українським народом, який чинить спротив агресії. Він наголосив, що підтримка Іспанією України в цій боротьбі ґрунтується на принциповій повазі до суверенітету і на неприпустимості агресій.

  • Президент Володимир Зеленський 5 жовтня прибув на саміт Європейської політичної спільноти у Гранаді. Там він зустрівся з прем'єрами Іспанії та Італії.
  • Зеленський за підсумками зустрічей на полях ІІІ саміту Європейської політичної спільноти в Гранаді заявив про потужні рішення щодо посилення української ППО
Володимир Зеленський
Іспанія
Війна з Росією
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