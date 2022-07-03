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Королева Британії Єлизавета II передасть частину повноважень принцу Чарльзу, - Daily Mail

3 липня, 2022 неділя
14:29
Світ королева Єлизавета

Королева Великої Британії Єлизавета II передасть частину своїх повноважень принцу Уельському Чарльзу

Про це повідомляє Daily Mail

За інформацією видання, список обов'язків монарха, який публікує букінгемський палац, зазнав змін вперше за 10 років..

Раніше до переліку обов'язків Єлизавети II входило 13 пунктів. Зокрема - відкриття нових сесій парламенту, призначення прем'єр-міністра, здійснення державних візитів. Наразі ж замість конкретних формулювань опубліковані більш розмиті про те, що королева виконує низку дипломатичних і парламентських обов'язків, а також приймає закордонних гостей королівства.

Зазначається, що 96-річна Єлизавета II виконуватиме обов'язки за потребою. Замість конкретних обов'язків на королеву відтепер покладатимуться узагальнені функції - надихати єдність і національну ідентичність, визнавати успіхи та досягнення та забезпечувати підтримку роботи громадян - від волонтерів до військових.

Частину функцій Єлизавети II на себе перебере 73-річний принц Чарльз. Цього року він уже брав участь у відкритті парламенту замість Єлизавети ІІ. 

  • 10 травня королева Великої Британії вперше за майже шість десятиліть була відсутня на відкритті парламенту. 

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Королева Єлизавета
Велика Британiя
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