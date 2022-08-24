Королева Єлизавета привітала Україну з Днем Незалежності
Королева Великої Британії Єлизавета ІІ привітала український народ із Днем Незалежності
Про це королева Сполученого Королівства написала у твітері.
"З приємністю надсилаю народу України свої найтепліші привітання щодо вашого Дня Незалежності. У цей найскладніший рік я сподіваюся, що сьогодні ви знайдете час, як в Україні, так і в усьому світі, аби відсвяткувати та вшанувати свою культуру, історію та ідентичність. Нехай ми застанемо кращі часи в майбутньому", - пише Єлизавета.
- Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон привітав Україну з 31-ою річницею Незалежності.
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