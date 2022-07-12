Проо це пише The Times Hub.

Ecco є постачальником королівської родини від квітня 1991 року, а тепер його контракт автоматично закінчиться у квітні 2023 року і його не продовжать.

У заяві Ecco зазначається, що представники компанії "взяли до відома" рішення королівської сім'ї Данії і не даватимуть жодних коментарів з цього приводу.

Бренд Ecco критикують за відмову припинити роботу в Росії на тлі її повномасштабної агресії проти України. Виконавчий директор бренду Панос Мітарос раніше говорив, що в Росії 200 магазинів Ecco, в яких працює понад 1800 співробітників, і компанія не може піти з російського ринку, тому що піклується про своїх співробітників.

5 липня стало відомо, що Данія виділить Україні 13,5 млн євро в рамках нового пакету підтримки.

1 липня Данія офіційно приєдналася до спільної політики оборони ЄС

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