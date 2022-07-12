Королівська сім'я Данії відмовилася від послуг бренду Ecco через роботу в Росії
Данська королівська родина, яка підтримує Україну, відмовилася від послуг бренду Ecco, який продовжує свою роботу в РФ
Проо це пише The Times Hub.
Ecco є постачальником королівської родини від квітня 1991 року, а тепер його контракт автоматично закінчиться у квітні 2023 року і його не продовжать.
У заяві Ecco зазначається, що представники компанії "взяли до відома" рішення королівської сім'ї Данії і не даватимуть жодних коментарів з цього приводу.
Бренд Ecco критикують за відмову припинити роботу в Росії на тлі її повномасштабної агресії проти України. Виконавчий директор бренду Панос Мітарос раніше говорив, що в Росії 200 магазинів Ecco, в яких працює понад 1800 співробітників, і компанія не може піти з російського ринку, тому що піклується про своїх співробітників.
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