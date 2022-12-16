Коронавірус може зберігатися в тілах інфікованих людей навіть після смерті, - NYT
Коронавірусна інфекція може зберігатися в тілах померлих, здатність вірусу до зараження також зберігається
Про це повідомляє The New York Times з посиланням на дослідження університету Тіба в Японії та медичного центру Гамбург-Еппендорф у Німеччині.
Зокрема, німецькі фахівці з'ясували, що сліди COVID-19 зберігаються у трупах упродовж 17 днів після смерті. Своєю чергою японські вчені з посиланням на експерименти з тваринами заявили, що навіть мертві тіла зберігають значну кількість інфекційного вірусу.
"Як у фільмі жахів про зомбі, коронавірус може зберігатися в тілах інфікованих пацієнтів навіть після смерті", - йдеться у статті.
Проте японські вчені наголосили, що ризик поширення коронавірусу від живого пацієнта набагато вищий, ніж потенційна передача від трупів.
- Американські вчені в результаті проведених досліджень дійшли висновку, що мозок підлітків фізично змінився під час пандемії COVID-19.
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