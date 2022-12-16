Коронавірус може зберігатися в тілах інфікованих людей навіть після смерті, - NYT

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на дослідження університету Тіба в Японії та медичного центру Гамбург-Еппендорф у Німеччині.

Зокрема, німецькі фахівці з'ясували, що сліди COVID-19 зберігаються у трупах упродовж 17 днів після смерті. Своєю чергою японські вчені з посиланням на експерименти з тваринами заявили, що навіть мертві тіла зберігають значну кількість інфекційного вірусу.

"Як у фільмі жахів про зомбі, коронавірус може зберігатися в тілах інфікованих пацієнтів навіть після смерті", - йдеться у статті.

Проте японські вчені наголосили, що ризик поширення коронавірусу від живого пацієнта набагато вищий, ніж потенційна передача від трупів.

Американські вчені в результаті проведених досліджень дійшли висновку, що мозок підлітків фізично змінився під час пандемії COVID-19.