Коронавірус в Україні: на Полтавщині й Миколаївщині зафіксували найвищий у країні рівень захворюваності
Станом на 30 листопада у Миколаївській області показник захворюваності склав 782 випадки на 100 тис. осіб, у Полтавській - 820 випадки на 100 тис. осіб, що є найбільшими показниками в країні
Про це повідомляє Укрінформ.
Рівень захворюваності на коронавірус по країні становить 508 випадків на 100 тис. населення, у Києві - 608 на 100 тис. населення.
Рівень госпіталізації 29 листопада склав 55,9 на 100 тис. населення за визначеного показника 60. У Києві показник госпіталізацій склав 51,3 на 100 тис. населення.
29 листопада в жодному регіоні України завантаженість ліжок із киснем не перевищувала норму.
У країні цей показник становить 48% за граничної межі 65%. У Києві заповнено 49,1% ліжок із киснем.
- Нагадаємо, 29 листопада в Україні від COVID-19 померла 561 людина, 10 554 заразилися.
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