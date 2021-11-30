Коронавірус в Україні: на Полтавщині й Миколаївщині зафіксували найвищий у країні рівень захворюваності

Про це повідомляє Укрінформ.



Рівень захворюваності на коронавірус по країні становить 508 випадків на 100 тис. населення, у Києві - 608 на 100 тис. населення.



Рівень госпіталізації 29 листопада склав 55,9 на 100 тис. населення за визначеного показника 60. У Києві показник госпіталізацій склав 51,3 на 100 тис. населення.



29 листопада в жодному регіоні України завантаженість ліжок із киснем не перевищувала норму.



У країні цей показник становить 48% за граничної межі 65%. У Києві заповнено 49,1% ліжок із киснем.

Нагадаємо, 29 листопада в Україні від COVID-19 померла 561 людина, 10 554 заразилися.

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