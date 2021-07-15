Коронавірус в Україні: упродовж доби - ​​​​623 нових зараження, померли 20 пацієнтів

Про це повідомляє прес-центр МОЗ.



Упродовж доби 14 липня було зареєстровано ​​​​623 нових випадки COVID-19 (в тому числі 37 дітей та 12 медпрацівників), 20 людей померли, 589 пацієнтів одужали.



У регіонах захворюваність поширюється таким чином:

м. Київ - 177 випадків;

Вінницька область - 13 випадків;

Волинська область - 2 випадки;

Дніпропетровська область - 20 випадків;

Донецька область - 32 випадки;

Житомирська область - 33 випадки;

Закарпатська область - 2 випадки;

Запорізька область - 26 випадків;

Івано-Франківська область - 11 випадків;

Київська область - 31 випадок;

Кіровоградська область - 3 випадки;

Луганська область - 21 випадок;

Львівська область - 30 випадків;

Миколаївська область - 25 випадків;

Одеська область - 57 випадків;

Полтавська область - 13 випадків;

Рівненська область - 8 випадків;

Сумська область - 21 випадок;

Тернопільська область - 7 випадків;

Харківська область - 21 випадок;

Херсонська область - 11 випадків;

Хмельницька область - 10 випадків;

Черкаська область - 22 випадки;

Чернівецька область - 10 випадків;

Чернігівська область - 17 випадків.

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (177), Одеській (57), Житомирській (33), Донецькій (32) та Київській (31) областях", - зазначили у МОЗ.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.