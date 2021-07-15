Коронавірус в Україні: упродовж доби - 623 нових зараження, померли 20 пацієнтів
Станом на ранок 15 липня в Україні зафіксовано 2 242 868 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 52 685 - летальні, 2 179 665 осіб одужали
Про це повідомляє прес-центр МОЗ.
Упродовж доби 14 липня було зареєстровано 623 нових випадки COVID-19 (в тому числі 37 дітей та 12 медпрацівників), 20 людей померли, 589 пацієнтів одужали.
У регіонах захворюваність поширюється таким чином:
- м. Київ - 177 випадків;
- Вінницька область - 13 випадків;
- Волинська область - 2 випадки;
- Дніпропетровська область - 20 випадків;
- Донецька область - 32 випадки;
- Житомирська область - 33 випадки;
- Закарпатська область - 2 випадки;
- Запорізька область - 26 випадків;
- Івано-Франківська область - 11 випадків;
- Київська область - 31 випадок;
- Кіровоградська область - 3 випадки;
- Луганська область - 21 випадок;
- Львівська область - 30 випадків;
- Миколаївська область - 25 випадків;
- Одеська область - 57 випадків;
- Полтавська область - 13 випадків;
- Рівненська область - 8 випадків;
- Сумська область - 21 випадок;
- Тернопільська область - 7 випадків;
- Харківська область - 21 випадок;
- Херсонська область - 11 випадків;
- Хмельницька область - 10 випадків;
- Черкаська область - 22 випадки;
- Чернівецька область - 10 випадків;
- Чернігівська область - 17 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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