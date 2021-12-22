Коронавірус в Україні: впродовж доби померла 301 людина, зареєстровано 6363 нових зараження
Станом на ранок 22 грудня в Україні зафіксовано 3 623 079 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 93 909 - летальні, 3 376 899 осіб одужали
Про це повідомляє пресцентр МОЗ.
Упродовж доби 21 грудня було зареєстровано 6363 нових випадки COVID-19 (у тому числі 534 дитини та 208 медпрацівників), 19 494 пацієнти одужали, 301 людина померла.
У регіонах захворюваність поширюється таким чином:
- м. Київ - 1403;
- Вінницька область - 251;
- Волинська область - 376;
- Дніпропетровська область - 170;
- Донецька область - 362;
- Житомирська область - 120;
- Закарпатська область - 182;
- Запорізька область - 392;
- Івано-Франківська область - 158;
- Київська область - 354;
- Кіровоградська область - 95;
- Луганська область - 77;
- Львівська область - 166;
- Миколаївська область - 219;
- Одеська область - 154;
- Полтавська область - 349;
- Рівненська область - 244;
- Сумська область - 157;
- Тернопільська область - 130;
- Харківська область - 213;
- Херсонська область - 121;
- Хмельницька область - 183;
- Черкаська область - 309;
- Чернівецька область - 87;
- Чернігівська область - 91.
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