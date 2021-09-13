Коронавірус в Україні: впродовж доби зареєстровано 1205 нових заражень, 18 людей померли
Станом на ранок 13 вересня в Україні зафіксовано 2 317 824 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 54 360 - летальні, 2 221 868 осіб одужали
Про це повідомляє пресцентр МОЗ.
Упродовж доби 12 вересня було зареєстровано 1205 нових випадків COVID-19 (в тому числі 149 дітей та 23 медпрацівники), 18 людей померли, 758 пацієнтів одужали.
У регіонах захворюваність поширюється таким чином:
- м. Київ - 166 випадків;
- Вінницька область - 44 випадки;
- Волинська область - 79 випадків;
- Дніпропетровська область - 60 випадків;
- Донецька область - 18 випадків;
- Житомирська область - 88 випадків;
- Закарпатська область - 1 випадок;
- Запорізька область - 18 випадків;
- Івано-Франківська область - 41 випадок;
- Київська область - 29 випадків;
- Кіровоградська область - 7 випадків;
- Луганська область - 37 випадків;
- Львівська область - 86 випадків;
- Миколаївська область - 45 випадків;
- Одеська область - 56 випадків;
- Полтавська область - 5 випадків;
- Рівненська область - 13 випадків;
- Сумська область - 25 випадків;
- Тернопільська область - 148 випадків;
- Харківська область - 45 випадків;
- Херсонська область - 13 випадків;
- Хмельницька область - 4 випадки;
- Черкаська область - 42 випадки;
- Чернівецька область - 120 випадків;
- Чернігівська область - 15 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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