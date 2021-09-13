Коронавірус в Україні: впродовж доби зареєстровано ​​​​​1205 нових заражень, 18 людей померли

Про це повідомляє пресцентр МОЗ.



Упродовж доби 12 вересня було зареєстровано ​​​​​1205 нових випадків COVID-19 (в тому числі 149 дітей та 23 медпрацівники), 18 людей померли, 758 пацієнтів одужали.



У регіонах захворюваність поширюється таким чином:

м. Київ - 166 випадків;

Вінницька область - 44 випадки;

Волинська область - 79 випадків;

Дніпропетровська область - 60 випадків;

Донецька область - 18 випадків;

Житомирська область - 88 випадків;

Закарпатська область - 1 випадок;

Запорізька область - 18 випадків;

Івано-Франківська область - 41 випадок;

Київська область - 29 випадків;

Кіровоградська область - 7 випадків;

Луганська область - 37 випадків;

Львівська область - 86 випадків;

Миколаївська область - 45 випадків;

Одеська область - 56 випадків;

Полтавська область - 5 випадків;

Рівненська область - 13 випадків;

Сумська область - 25 випадків;

Тернопільська область - 148 випадків;

Харківська область - 45 випадків;

Херсонська область - 13 випадків;

Хмельницька область - 4 випадки;

Черкаська область - 42 випадки;

Чернівецька область - 120 випадків;

Чернігівська область - 15 випадків.

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (166), Тернопільській (148), Чернівецькій (120), Житомирській (88) та Львівській (86) областях", - зазначили у МОЗ.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.