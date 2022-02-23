Коронавірус: в Україні за добу виявили понад 25 тис. випадків

Про це свідчать дані МОЗ.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 4 783 835 осіб;

одужало – 4 023 033 особи;

летальних випадків – 105 229;

проведено ПЛР-тестувань – 19 477 406.

За добу 22 лютого в Україні:

зафіксовано 25 062 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них у дітей – 2 427, медпрацівників – 665);

62 935 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 16 844 людини, другу дозу – 27 071 людина, додаткову дозу отримали 598 людей, бустерну дозу – 18 422 людини.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 3 140 осіб;

летальних випадків – 297;

одужало – 37 432 особи.

Загалом проведено 31 617 039 щеплень. Від початку вакцинальної кампанії першу дозу отримали 15 712 648 людей, отримали дві дози – 15 175 097 людей, отримали додаткову дозу – 27 458 людей, бустерну дозу – 701 836 людей.

Кількість захворювань в регіонах за добу:



м. Київ – 3699;

Вінницька область – 523;

Волинська область – 786;

Дніпропетровська область – 2343;

Донецька область – 1523;

Житомирська область – 870;

Закарпатська область – 385;

Запорізька область – 1274;

Івано-Франківська область – 424;

Київська область – 1317;

Кіровоградська область – 414;

Луганська область – 701;

Львівська область – 557;

Миколаївська область – 1120;

Одеська область – 1142;

Полтавська область – 1686;

Рівненська область – 617;

Сумська область – 591;

Тернопільська область – 372;

Харківська область – 767;

Херсонська область – 792;

Хмельницька область – 1173;

Черкаська область – 1323;

Чернівецька область – 294;

Чернігівська область – 369.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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