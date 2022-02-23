Коронавірус: в Україні за добу виявили понад 25 тис. випадків
В Україні за минулу добу, 22 лютого, зафіксували 25 062 випадків коронавірусу, з них серед дітей – 2 427, медпрацівників – 665
Про це свідчать дані МОЗ.
За весь час пандемії в Україні:
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захворіло – 4 783 835 осіб;
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одужало – 4 023 033 особи;
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летальних випадків – 105 229;
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проведено ПЛР-тестувань – 19 477 406.
За добу 22 лютого в Україні:
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зафіксовано 25 062 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них у дітей – 2 427, медпрацівників – 665);
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62 935 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 16 844 людини, другу дозу – 27 071 людина, додаткову дозу отримали 598 людей, бустерну дозу – 18 422 людини.
Також за минулу добу:
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госпіталізовано – 3 140 осіб;
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летальних випадків – 297;
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одужало – 37 432 особи.
Загалом проведено 31 617 039 щеплень. Від початку вакцинальної кампанії першу дозу отримали 15 712 648 людей, отримали дві дози – 15 175 097 людей, отримали додаткову дозу – 27 458 людей, бустерну дозу – 701 836 людей.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 3699;
Вінницька область – 523;
Волинська область – 786;
Дніпропетровська область – 2343;
Донецька область – 1523;
Житомирська область – 870;
Закарпатська область – 385;
Запорізька область – 1274;
Івано-Франківська область – 424;
Київська область – 1317;
Кіровоградська область – 414;
Луганська область – 701;
Львівська область – 557;
Миколаївська область – 1120;
Одеська область – 1142;
Полтавська область – 1686;
Рівненська область – 617;
Сумська область – 591;
Тернопільська область – 372;
Харківська область – 767;
Херсонська область – 792;
Хмельницька область – 1173;
Черкаська область – 1323;
Чернівецька область – 294;
Чернігівська область – 369.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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