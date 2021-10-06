Коронавірус: вже 11 областей України мають ознаки "помаранчевої" зони
Станом на ранок, 6 жовтня, Міністерство хорони здоров'я повідомило, що 11 областей відповідають "помаранчевій" зоні адаптивного карантину
Про це свідчать дані МОЗ.
В Україні 11 областей через підвищену динаміку госпіталізацій із COVID-19, завантаженість ліжок із киснем та високий коефіцієнт виявлення випадків інфікування відповідають “помаранчевій” зоні епідемічної небезпеки.
До "помаранчевої" зони можуть бути віднесені такі області:
- Вінницька;
- Дніпропетровська;
- Донецька;
- Житомирська;
- Запорізька;
- Рівненська;
- Сумська;
- Харківська;
- Херсонська;
- Хмельницька;
- Чернівецька.
У всіх областях перевищено рівень захворюваності на коронавірус (норма має становити менше ніж 75 на 100 тис. населення). Найгірша ситуація по цьому показнику наразі в Чернівецькій області - 674, Харківській - 465 та Запорізькій - 409.
Також у більшості регіонів спостерігається "червоний" рівень госпіталізацій COVID-хворих. Найгірші показники наразі в Харківській, Херсонській областях, де рівень становить 76,6 та 70,8 на 100 тис. населення відповідно. Хоча має бути не більше 60.
У свою чергу, у Донецькій та Запорізькій області перевищено норму завантаженості кисневих COVID-ліжок. Цей показник у даному регіоні складає 67,1% та 65,6% відповідно. Втім, дозволена норма складає до 65%.
- Нагадаємо, 5 жовтня в Україні зафіксовано 12 662 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 1 186, медпрацівників – 271).
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