Коронавірус: вже 11 областей України мають ознаки "помаранчевої" зони

Про це свідчать дані МОЗ.

В Україні 11 областей через підвищену динаміку госпіталізацій із COVID-19, завантаженість ліжок із киснем та високий коефіцієнт виявлення випадків інфікування відповідають “помаранчевій” зоні епідемічної небезпеки.

До "помаранчевої" зони можуть бути віднесені такі області:

Вінницька;

Дніпропетровська;

Донецька;

Житомирська;

Запорізька;

Рівненська;

Сумська;

Харківська;

Херсонська;

Хмельницька;

Чернівецька.

У всіх областях перевищено рівень захворюваності на коронавірус (норма має становити менше ніж 75 на 100 тис. населення). Найгірша ситуація по цьому показнику наразі в Чернівецькій області - 674, Харківській - 465 та Запорізькій - 409.

Також у більшості регіонів спостерігається "червоний" рівень госпіталізацій COVID-хворих. Найгірші показники наразі в Харківській, Херсонській областях, де рівень становить 76,6 та 70,8 на 100 тис. населення відповідно. Хоча має бути не більше 60.

У свою чергу, у Донецькій та Запорізькій області перевищено норму завантаженості кисневих COVID-ліжок. Цей показник у даному регіоні складає 67,1% та 65,6% відповідно. Втім, дозволена норма складає до 65%.

Нагадаємо, 5 жовтня в Україні зафіксовано 12 662 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 1 186, медпрацівників – 271).

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb