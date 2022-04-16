Коронавірус йде на спад, фіксуємо близько 400 випадків на добу, - Віктор Ляшко
Міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко розповів, яка наразі в Україні ситуація з коронавірусом, відзначивши, що переважна більшість хворіє у легкій формі і в середньому на добу фіксують десь 400 випадків
Про це він повідомив в ефірі телемарафону.
Ляшко зауважив, що ця статистика є неповною, тому що медичні заклади в зоні бойових дій не мають можливості передавати інформацію.
"На першому тижні війни ми реєстрували 4 тисячі випадків на добу, потім відбувся спад до 2,5 тисячі, в останній тиждень квітня в нас 400 випадків на добу", - сказав міністр.
За його словами, переважна більшість людей хворіє легко і не потребує госпіталізації. Однак є випадки, коли людей забирають до лікарень з коронавірусом.
"Люди продовжують вакцинуватись, можливо, не в таких кількостях, як нам хотілося б. За березень вакцинувалися 355 тисяч людей, за квітень - 77 тисяч", - сказав Ляшко.
Зауважимо, що після початку війни МОЗ припинив публікувати статистику, і тема пандемії зникла з публічного простору.
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