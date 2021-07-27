Коронавірус: з 28 липня жителі ОРДЛО зможуть вакцинуватися на КПВВ "Станиця Луганська"
З 28 липня жителі тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей можуть вакцинуватися від коронавірусу на КПВВ "Станиця Луганська"
Про це повідомляє пресслужба Луганської ОДА.
Вакцинація на зазначеному КПВВ буде проводитися в середу і п'ятницю з 09:00 до 12:00.
Також отримати вакцину можна у пункті щеплення КНП "Станично-Луганський ЦПМСД" за адресою 5 лінія, 39, з 9.00 до 15.00.
Наразі у цих пунктах у наявності вакцина Moderna та Coronavac. Бажаючим щепитися вакциною Pfizer можна звертатися у центри масової вакцинації від COVID-19.
Нагадаємо, на Луганщині діють 4 таких центри:
- Сєвєродонецьк, пр. Хіміків, 28, міський Палац культури;
- Старобільськ, площа Базарна, 1, будівля адміністрації місцевого ринку;
- Сватове, пров. Промисловий, 11, адмінкорпус КНП "Сватівська багатопрофільна лікарня";
- Новоайдар, вул. Незалежності, 20/3, адмінкорпус КНП "Новоайдарська багатопрофільна лікарня".
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