Коронавірус: з 28 липня жителі ОРДЛО зможуть вакцинуватися на КПВВ "Станиця Луганська"

Про це повідомляє пресслужба Луганської ОДА.



Вакцинація на зазначеному КПВВ буде проводитися в середу і п'ятницю з 09:00 до 12:00.

Також отримати вакцину можна у пункті щеплення КНП "Станично-Луганський ЦПМСД" за адресою 5 лінія, 39, з 9.00 до 15.00.

Наразі у цих пунктах у наявності вакцина Moderna та Coronavac. Бажаючим щепитися вакциною Pfizer можна звертатися у центри масової вакцинації від COVID-19.

Нагадаємо, на Луганщині діють 4 таких центри:

- Сєвєродонецьк, пр. Хіміків, 28, міський Палац культури;

- Старобільськ, площа Базарна, 1, будівля адміністрації місцевого ринку;

- Сватове, пров. Промисловий, 11, адмінкорпус КНП "Сватівська багатопрофільна лікарня";

- Новоайдар, вул. Незалежності, 20/3, адмінкорпус КНП "Новоайдарська багатопрофільна лікарня".