Коронавірус: за добу помер 21 українець
21 липня в Україні зафіксовано 726 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 54, медпрацівників – 22)
Про це повідомляє пресцентр МОЗ.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 402 особи;
- летальних випадків – 21;
- одужало – 501 особу;
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 20 724 особи,
- методом ІФА – 7 749 осіб,
- експрес-тестами – 14 794 особи.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 246 656 осіб;
- одужало – 2 183 003 особи;
- летальних випадків – 52 790;
- проведено ПЛР-тестувань – 11 221 402.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (246), Донецькій (44), Одеській (42), Харківській (41) та Сумській (37) областях.
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