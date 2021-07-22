Коронавірус: за добу помер 21 українець

Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 402 особи;

летальних випадків – 21;

одужало – 501 особу;

За добу протестовано:

методом ПЛР – 20 724 особи,

методом ІФА – 7 749 осіб,

експрес-тестами – 14 794 особи.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 246 656 осіб;

одужало – 2 183 003 особи;

летальних випадків – 52 790;

проведено ПЛР-тестувань – 11 221 402.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (246), Донецькій (44), Одеській (42), Харківській (41) та Сумській (37) областях.