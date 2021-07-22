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Коронавірус: за добу помер 21 українець

22 липня, 2021 четвер
08:14
Коронавірус коронавірус

21 липня в Україні зафіксовано 726 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 54, медпрацівників – 22)

Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

Також за минулу добу: 

  • госпіталізовано – 402 особи;
  • летальних випадків – 21;
  • одужало – 501 особу;

За добу протестовано: 

  • методом ПЛР – 20 724 особи,
  • методом ІФА – 7 749 осіб,
  • експрес-тестами – 14 794 особи.

За весь час пандемії в Україні: 

  • захворіло – 2 246 656 осіб;
  • одужало – 2 183 003 особи;
  • летальних випадків – 52 790;
  • проведено ПЛР-тестувань – 11 221 402.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (246), Донецькій (44), Одеській (42), Харківській (41) та Сумській (37) областях. 

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