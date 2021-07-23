Коронавірус: за добу виявили 763 нові випадки
22 липня в Україні зафіксовано 763 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 57, медпрацівників – 15)
Про це повідомляє пресцентр МОЗ.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 446 осіб;
- летальних випадків – 21;
- одужало – 639 осіб;
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 18 411 осіб,
- методом ІФА – 7 630 осіб,
- експрес-тестами – 14 016 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 247 419 осіб;
- одужало – 2 183 642 особи;
- летальних випадків – 52 811;
- проведено ПЛР-тестувань – 11 239 813.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (226), Донецькій (79), Харківській (67), Дніпропетровській (39), та Херсонській (37) областях.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.06
Купівля 27.06Продаж 27.29
-
EUR
Купівля 31.82Продаж 32.21
- Актуальне
- Важливе