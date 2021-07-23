Коронавірус: за добу виявили 763 нові випадки

Про це повідомляє пресцентр МОЗ.



Також за минулу добу:

госпіталізовано – 446 осіб;

летальних випадків – 21;

одужало – 639 осіб;

За добу протестовано:

методом ПЛР – 18 411 осіб,

методом ІФА – 7 630 осіб,

експрес-тестами – 14 016 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 247 419 осіб;

одужало – 2 183 642 особи;

летальних випадків – 52 811;

проведено ПЛР-тестувань – 11 239 813.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (226), Донецькій (79), Харківській (67), Дніпропетровській (39), та Херсонській (37) областях.