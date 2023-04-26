Про це пише Анастасія Солоневич.

Режисерка згадала, як з 24 лютого 2022 року записувала свої спостереження та фіксувала пережитий досвід. Тогоріч у листопаді після розмови з польським режисером Даміаном Коцуром і виникла ідея короткометражного фільму "Як це було".

"16 грудня ми зателефонували одне одному і сказали: "Так, знімімо цей фільм". А 3 січня ми вже були в Києві. Валерія зіграла і мій, і свій досвід, і досвід багатьох українців, які виїхали з дому і повернулися вперше після початку війни", – написала режисерка.

Стрічку "Як це було" (As it was) відібрали для конкурсу Каннського кінофестивалю, який відбуватиметься з 16 по 26 травня. Саме тоді світ побачить прем'єру фільму, який розповідає про повернення додому українки вперше після початку повномасштабної війни РФ.

Головні ролі зіграли Валерія Березовська та Кирило Земляний.

Події відбуваються взимку 2023 року в столиці. Героїня Лера, яка майже рік перебувала у Берліні, повертається додому. У Києві дівчина зустрічає друга Кирила, з яким, як колись до війни, проводить день.

Авторами сценарію виступили режисери Анастасія Солоневич і Дам'ян Коцура. Продюсер фільму - Піотр Стечек.

Також до Каннського кінофестивалю відібрали 11 фільмів із 12 країн: Аргентини, Колумбії, Іспанії, США, Франції, Угорщини, Індонезії, Ісландії, Норвегії, Великої Британії, Польщі й України. Переможця конкурсу короткометражок оголосять 27 травня.