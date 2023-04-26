Про це передає Державне агентство України з питань кіно повідомило у фейсбуці.

Стартують покази у Нью-Йорку: 13 травня - у Cinema Village, 14 травня - у The Marlene Meyerson JCC Manhattan.

Також американці та гості зможуть побачити стрічку:

20 травня - Сан-Дієго, Landmark’s Hillcrest Cinemas

24 травня - Чикаго, Landmark's Century Theater

24 травня - Вашингтон, Landmark Bethesda Row

29 травня - Маямі, Savor Cinema

1 липня - Філадельфія, Landmark’s Ritz Five

4 липня - Чикаго, Elk Grove Classic Cinemas

Лос-Анджелес - подробиці незабаром

Натомість у Канаді покази "Мавки" заплановані на:

20 травня - Ванкувер, Rio

27 травня - Вікторія, Vic Theatre

27 травня - Торонто, Film.CA

27 травня - Монреаль, Cinematique

28 травня - Пітт-Медовс, Hollywood 3

Про старт кінотеатрального прокату мультфільму англійською буде повідомлено окремо. Також прем‘єра "Мавки" відбудеться на діджитал платформах на територіях цих країн.

Довідка. Анімаційний фільм створено за підтримки Державного агентства України з питань кіно, Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Кінотеатральну дистрибуцію в Україні здійснюють FILM.UA Distribution та Kinomania Film Distribution. Генеральним медіапартнером проєкту виступає канал "1+1".