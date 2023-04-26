Мультфільм "Мавка. Лісова пісня" покажуть українською у США і Канаді
У травні на великих екранах Америки та Канади вийде анімаційна стрічка "Мавка. Лісова пісня". Транслюватимуть мультфільм українською мовою
Про це передає Державне агентство України з питань кіно повідомило у фейсбуці.
Стартують покази у Нью-Йорку: 13 травня - у Cinema Village, 14 травня - у The Marlene Meyerson JCC Manhattan.
Також американці та гості зможуть побачити стрічку:
- 20 травня - Сан-Дієго, Landmark’s Hillcrest Cinemas
- 24 травня - Чикаго, Landmark's Century Theater
- 24 травня - Вашингтон, Landmark Bethesda Row
- 29 травня - Маямі, Savor Cinema
- 1 липня - Філадельфія, Landmark’s Ritz Five
- 4 липня - Чикаго, Elk Grove Classic Cinemas
- Лос-Анджелес - подробиці незабаром
Натомість у Канаді покази "Мавки" заплановані на:
- 20 травня - Ванкувер, Rio
- 27 травня - Вікторія, Vic Theatre
- 27 травня - Торонто, Film.CA
- 27 травня - Монреаль, Cinematique
- 28 травня - Пітт-Медовс, Hollywood 3
Про старт кінотеатрального прокату мультфільму англійською буде повідомлено окремо. Також прем‘єра "Мавки" відбудеться на діджитал платформах на територіях цих країн.
Довідка. Анімаційний фільм створено за підтримки Державного агентства України з питань кіно, Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).
Кінотеатральну дистрибуцію в Україні здійснюють FILM.UA Distribution та Kinomania Film Distribution. Генеральним медіапартнером проєкту виступає канал "1+1".
- Анімаційний фільм "Мавка. Лісова пісня" вийшов у широкий національний прокат 2 березня. Касові збори мультфільму "Мавка. Лісова пісня" за перший прокатний вікенд склали 24,9 млн грн, його подивились майже 190 тисяч глядачів.
- На другий тиждень прокату в Україні стрічка обійшла "Аватар 2" за кількістю проданих квитків. Також стало відомо, що мультик покажуть у понад 80 країнах світу.
- Згодом, стало відомо, що "Мавка" стала найкасовішим в Україні фільмом за часів незалежності.
- Також стрічка стала лідером переглядів у Франції.
- У Німеччині з 27 квітня розпочнеться показ українськомовної версії мультфільму "Мавка. Лісова пісня" у кінотеатрах, трансляція анімації відбуватимуться з німецькими субтитрами.
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