Короткометражний мультик Анастасії Фалілеєвої "Тигр блукає поруч" з’явився на Takflix
Короткометражна анімаційна стрічка "Тигр блукає поруч" відтепер є в Онлайн-кінотеатрі Takflix
Про це повідомило Держкіно України
Короткометражна анімаційна стрічка режисерки Анастасії Фалілеєвої "Тигр блукає поруч" вийшла на Takflix. Мова про стрічку, яку створила студія KAPI animation за підтримки Державного агентства України з питань кіно і яка вже показана на міжнародних кінофестивалях у Токіо, Лос-Анджелесі, Нью-Йорку, Стокгольмі й Будапешті, має Спеціальні відзнаки журі анімаційного кінофестивалів "Лінолеум" у Києві та фестивалю "Бруківка" у Кам’янці-Подільському. А її національна прем’єра відбулася минулого року на Одеському міжнародному кінофестивалі.
"Тигр блукає поруч" – це фентезійна анімація про дівчину, думки якої переповнені сумом і тривогою. Головна героїня Кацумі відчуває себе тягарем для друзів і близьких. Дівчина бачить моторошні знаки, які вказують, що її життя опинилось у точці неповернення. Вона наважується на відчайдушний крок – покінчити життя самогубством. Саме у цей момент з'являється містичний Тигр. Чи зможе він врятувати Кацумі?
Цікаво те, що всі елементи срічки створені зі сміття та вторинних матеріалів. Інакше кажучи, виконаний у техніці stop motion, фільм на 100% є екологічним: витратним матеріалом для створення ляльок і декорацій стало сміття. Магічний Тигр звучить голосом українського актора Андрія Лідаговського – зірки фільму "Мої думки тихі".
Важливо, що на Takflix фільм "Тигр блукає поруч" доступний до перегляду на всіх територіях, а 10% з продажу квитків перераховують до фонду "Повернись живим".
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