"Корупціонери та бюрократи можуть поставити хрест на ПВК Вагнера": Пригожин скаржиться на брак боєприпасів
Російські воєнкори, очільник вагнерівців та самі найманці скаржаться на гострий брак боєприпасів у їх підрозділів під Бахмутом
Про це повідомив Євген Пригожин у відповідь на запит від російських пропагандистів.
У запиті йдеться, що воєнний кореспондент Євгеній Піддубний опублікував повідомлення про ситуацію під Бахмутом. Зокрема, він пише "у бійців ПВК Вагнер не жирно боєприпасів".
Пригожин відреагував, що "корупціонери та бюрократи можуть поставити хрест навіть на ПВК Вагнера".
Також у мережі з'явилось відео звернення найманців до Міноборони, де вони говорять про брак боєприпасів для гаубиць, протитанкових гармат, танків та мінометів.
"Наразі ми повністю відрізані від постачання боєприпасів. Ми впевнені, що десь на складах ці боєприпаси є, а ми їх гостро потребуємо. Велика кількість людей виживе та можуть продовжити брати участь у бойових діях. Це відіб'ється на всьому ходу війни. Ми зробимо за вас цю роботу, допоможіть нам з боєприпасами".
Відеозвернення артилеристів відбулося відразу після інтерв'ю власника Вагнера Євгена Пригожина, де він розкритикував міноборони за повільність і бюрократію. "Вже до Нового року взяли б Бахмут, якби не жахлива військова бюрократія та не палиці в колеса, які сунуться щодня", - сказав бойовик.
Вже коментуючи відео головний вагнерівець розповідає: "обійшов всі відомі мені кабінети в Москві і продовжуватиму це робити доти, доки хлопці не отримають усе те, що їм необхідно. Навіть якщо на мене в одному з кабінетів одягнуть кайданки і посадять за так звану дискредитацію армії".
- Нагадаємо, напередодні Пригожин спростував оточення українських сил у Бахмуті та відзначив, що вогонь української артилерії постійно посилюється, йдуть важкі бої і місто неможливо взяти найближчим часом.
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