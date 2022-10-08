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Корупційний скандал у Білій Церкві: мера Дикого підозрюють у розтраті 8,7 млн гривень

8 жовтня, 2022 субота
11:24
Новини

Правоохоронці повідомили чиновнику про підозру, а Вищий антикорупційний суд обрав голові запобіжний захід у вигляді особистої поруки

Махінації з нерухомістю у Білій Церкві розпочалися ще у 2018-му. Тоді місцева влада на чолі з Геннадієм Диким оголосила про купівлю  приміщення, де мав розміститися Центр надання адміністративних послуг та частина структурних підрозділів Білоцерківської міської ради.  Тоді ж на сайті міської ради з’явилося дивне оголошення, на яке звернули увагу активісти.

“Нас це насторожило, – зазначає Віктор Левицький. - Знаючи цю недобудову, яка вже більше 10 років там стоїть, на ній ростуть дерева. Ми знаємо, наскільки вже там цвіла цегла та інше. Коли  ми взнали, що це мільйон доларів - ми були шоковані!"

Правозахисник Віктор Левицький разом з однодумцями створив громадську експертну комісію. Відтак кожен крок влади під час купівлі приміщення опинився під пильним наглядом. Активісти виявили невідповідність законній процедурі - замість широкого обговорення влада провела тільки одну комісію, на якій до того ж, не зібрали кворуму. Тоді заступник міського голови Валерій Гнатюк намагався переконати обранців, що придбання напівзруйнованої недобудови - дуже вигідна інвестиція, тож депутатам слід проголосувати за купівлю приміщення за 24 мільйони гривень. За чотири роки Валерій Гнатюк своєї думки не змінив. І вважає, що тоді вчинили правильно. “Будівля, тобто незавершене будівництво, яке придбала міськрада, відповідало вимогам щодо організації центру надання адмінпослуг. Ідеологія цієї купівлі полягало в тому, щоб зібрати всі міські служби, які в нас розкидані по всьому  місту”, - говорить чиновник.

Ба більше, пан Гнатюк переконує: цю будівлю міськрада придбала за дуже вигідною ціною. Ціна квадратного метра вийшла  5 тисяч грн. Тоді як будівництво з нуля вартувало б 24 тисячі гривні за «квадрат». У кримінальному провадженні Валерій Гнатюк проходить як свідок. Запевняє,  що справно ходить на допити.

Як нам вдалося з’ясувати, реальна вартість скандальної недобудови становила лише 19 мільйонів гривень. Саме за такою ціною власники виставили її на продаж. Втім, оцінюючи нерухомість, експерти такого собі TOB "УКРЕКСПЕРТИЗА-ЦЕНТР" свідомо завищили вартість та сфальсифікували звіт.  За версією слідства, сума збитків місцевого бюджету складає  8,7 млн гривень. Оцінювачу теж повідомили  про підозру. Як і продавцям будівлі - громадянам Павлу Ходаківському та Наталії Сокирко, які зараз нібито переховуються від слідства, а тому одержали повідомлення заочно.

Така поведінка продавців дивує  юриста, експерта у сфері антикорупційної політики Олександра Лємєнова: “Було б цікаво зрозуміти, куди подівся власник недобудови. Просто, якщо він не винний, то для чого його шукати тоді? Де він дівся? Він же не міг зайти в телепорт і вийти десь там у Чехії чи в Польщі.  І Геннадій Анатолійович, мені здається, зацікавлений, щоб він повернувся. Бо в нього є чітка процесуальна роль – підозрюваний”.

У Білій Церкві журналісти “Еспресо”намагалася поспілкуватися і з іншими учасниками оборудки. Першу заступницю міського голови та ексрадницю Геннадія Дикого з економічних питань Інну Новогребельську в місті називають правою рукою мера. За даними ЗМІ, разом вони фігурують в іншому кримінальному провадженні - про надвеликі премії керівництву міста. Вочевидь чиновниця знає усі подробиці справи про махінації з придбанням будівлі, та спілкуватися з нами не захотіла.

Новогребельська також не відповіла на запитання, коли зрештою в цій будівлі запрацює Центр надання адмінпослуг, який мав відкритися ще на початку 2019-го?  Між тим, підозрюваний міський голова Геннадій Дикий записав відеозвернення до громади, в якому стверджує, що ні в чому не винен. Каже, що  в 2021-му році вже розпочали роботи по реконструкції і створенню  класного, сучасного ЦНАПу. Але  збройна агресія змінила  плани. Проте переконаний, що Україна обов’язково переможе. І Біла Церква отримає  сучасний ЦНАП. У  свою чергу, Геннадій Дикий розраховує  свою правоту довести  в законному судовому порядку.

Схоже, Геннадій Дикий сподівається, що все вдасться списати на війну. “Еспресо” стежитиме за перебігом розслідування. Як і за перерозподілом бюджетних коштів, щоб бути впевненими, що це відбувається прозоро. А головне - на користь громаді.

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