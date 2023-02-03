Про це він розповів в етері Еспресо.

"Корупцію в Україні можна подолати буквально за два місяці. Для цього треба не ловити велику кількість корупціонерів, тому що це не приводить до їх зменшення, а потрібно просто вичистити наше законодавство від корупційно містких нормативних актів. Тобто проблема нашого законодавства у його історичному становленні родом з Радянського Союзу, а потім відбувалися певні зміни в історії нашої країни. Багато законів, постанов кабінету міністрів, розпоряджень, нормативних актів місцевих органів влади – всі вони приймалися за принципом поста ДАІ (державна автомобільна інспекція – ред.), тобто "далі не поїдеш, поки не заплатиш", - пояснив експерт.

Михайло Притула зауважив, якщо наше керівництво бажає побороти та ліквідувати корупцію в Україні, то треба зробити досить прості речі: посадити кілька груп юристів, які б вичистили велику кількість нормативних актів, і владою президента згідно 146 ст. Конституції України, владою Верховної Ради, прем'єр-міністра України скасувати всі ці нормативні акти.

"Більшість з нормативних актів є основою для корупції в Україні. Нам єдине, що треба на сьогодні, - це політична воля для того, щоб подолати корупцію. Ліквідувати корупцію можливо, але кількістю посадок це не вирішується", - підкреслив Притула.