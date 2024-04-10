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Топ-7 корисних звичок, які допоможуть схуднути та тримати результат

10 квітня, 2024 середа
13:34
корисні поради Щоденні звички для схуднення

Чи знаєте ви, що навіть невеликі зміни у наших щоденних звичках можуть сприяти зменшенню ваги та покращенню самопочуття?

У сучасному світі здорове харчування та збереження оптимальної ваги стають все більш актуальними завдяки зростанню інтересу до здорового способу життя. Хочете знати, як непомітно позбутися зайвих кілограмів? У цій статті ми розглянемо прості звички, які допоможуть вам підтримувати форму та худнути без зайвого напруження.

Повноцінний сон

Ця порада може здатися досить безглуздою, але правильний та здоровий сон може сприяти зниженню ваги з декількох головних причин.

Наш організм потребує регулярного та якісного сну для правильного функціонування, а це також впливає на процес схуднення. Один із ключових факторів полягає в регулюванні циклу сну. Регулярний сон допомагає відновити правильну роботу речовини - греліну, який контролює апетит, а точніше відчуття голоду. Коли людина не спить достатню кількість часу, рівень греліну може збільшуватися, що призводить до постійного бажання їсти.

Крім того, під час сну людина також спалює калорії. Хоча організм відпочиває, але є значна кількість процесів, які підтримують його функціонування для забезпечення життєдіяльності. Експерти в матеріалі Healthline зазначають, що людина з вагою 56 кг (120 фунтів) витрачає в середньому 38 калорій за годину сну. Якщо помножити цей показник на 7-9 годин сну, тоді виходить близько 266-342 калорії. Цей показник не є сталим, він індивідуальний для кожної людини та залежить від низки факторів, зокрема базального метаболізму (BMR).

Фото: Freepik

Випивайте склянку води зранку

Однією з корисних звичок, яка допомагає підтримувати здоров'я та є чудовим помічником в процесі схуднення – це склянка чистої теплої води після пробудження. Цей простий крок допомагає запустити роботу шлунково-кишкового тракту, покращує перетравлення їжі і може запобігти переїданню протягом дня.

Випивши воду вранці, ви наповните шлунок, що допоможе зменшити відчуття голоду та контролювати апетит. Тепла вода також стимулює метаболізм, що додатково сприяє спалюванню калорій. Крім того, важливо пити воду невеликими порціями протягом дня, адже вона не містить калорій та допомагає знизити апетит. До речі, люди часто плутають відчуття спраги із голодом, тому варто спочатку випити води, а вже потім через 20-30 хвилин починати їсти.

Фізична активність

Ця порада зрозуміла всім, чим більше ми рухаємось, тим більше калорій спалюємо. Але не у всіх вистачає сил та часу для повноцінних тренувань, тому пропонуємо почати з двох простих кроків. По-перше, перестаньте користуватися ліфтом, а почніть ходити сходами. Ця проста заміна є швидким та ефективним способом підвищити пульс та задіяти велику кількість м'язів.

Використання сходів стимулює ваш організм до більшої активності щоденно. Навіть така невелика зміна у щоденній рутині може мати великий вплив на загальний рівень фізичної активності. Із часом це позитивно вплине на вашу фізичну форму та сприятиме схудненню.

По-друге, більше часу проводьте на свіжому повітрі. Ходіть, якщо є змога, додому з роботи пішки. Якщо ж ваша робота знаходиться далеко, спробуйте виходити на одну зупинку раніше та йти пішки додому. Тоді, ваша активність протягом дня все одно буде збільшена.   

Контролюйте кількість їжі, яку вживаєте

При дефіциті калорій людина втрачає вагу, а при профіциті – набирає. Одним з найпростіших способів контролювати кількість споживаних калорій є контроль за розміром порцій. Це не означає, що вам потрібно обмежувати себе в їжі або зменшувати порції. Натомість, спробуйте уникати споживання їжі та снеків прямо з упаковки або бездумно наїдати калорії у вигляді смаколиків після прийому їжі.

Зважайте на свій нормальний розмір порції і намагайтеся їсти у спокійній обстановці, не поспішаючи. Це допоможе вам краще контролювати кількість їжі, яку ви споживаєте. Вибирайте маленькі тарілки, так здаватиметься, що їжі більше.

Контроль за розміром порцій може допомогти зменшити кількість споживаних калорій і підтримувати здоровий рівень харчування. Крім того, багато дієтологів радять їсти в один і той самий час щодня. Це допомагає встановити регулярний режим харчування і покращує обмін речовин.

Фото: Freepik

Спробуйте медитацію

Низка фахівців вважає, що ранкова медитація допомагає знайти людині душевну рівновагу та підготувати нервову систему до можливих стресових ситуацій протягом дня. Регулярні заняття медитацією можуть позитивно вплинути на загальний стан психічного здоров'я, зменшити тривожність і підвищити рівень концентрації протягом робочого дня. А це в свою чергу допомагає боротись зі стресом.

Стрес та набір ваги зазвичай пов'язані. Так, кортизол та адреналін, сприяють накопиченню жиру, особливо в області черевної порожнини. Крім того, під час стресу люди схильні до переїдання або споживання висококалорійної їжі для заспокоєння.

Слідкуйте за етикетками продуктів

Почніть уважно вивчати упаковку продуктів харчування перед тим, як купити їх. Приділяйте увагу кількості жирів, цукру і солі, які містяться в продуктах, адже це може значно допомогти в процесі схуднення. Подекуди на полицях в магазинах поруч стоять продукти, які мають майже однакову ціну, але значно відрізняються за складом інгредієнтів. Тому, інколи важливо не брати до уваги яскраву упаковку, а все ж таки звернути увагу на склад товару.

Перевіряйте мітки на упаковці, де вказана кількість основних поживних речовин. Особливу увагу звертайте на такі показники, як калорійність. Це допоможе вам збалансувати своє харчування і зменшити споживання зайвих калорій.

Ведіть щоденник харчування

Заведіть щоденник харчування та вписуйте туди всю їжу, соки та перекуси, які ви споживає протягом дня. Такий крок допоможе вам бути уважнішим щодо вашого харчування і можливо ви побачите тенденцію, якими саме продуктами ви зловживаєте або чого не вистачає у вашому раціоні.

До речі, не обов'язково користуватися звичайним блокнотом, сьогодні є безліч безкоштовних та зручних застосунків у телефоні, які допоможуть якнайкраще впоратись із цим завданням.

Фото: Freepik


 
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