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Щоб сад був завжди яскравим: топ квітів, що мають тривале цвітіння

Крістіна Слончак
6 серпня, 2024 вiвторок
11:20
корисні поради Рослини, які цвітуть все літо

Квіти здатні прикрасити будь-який сад, додати кольору і радості у ваше життя. Однак не всі квітучі рослини мають однакову тривалість цвітіння

Зміст

Кожен садівник прагне створити в своєму саду атмосферу краси і гармонії, однією з найкращих стратегій для цього є вибір рослин, які цвітуть довго. У цій статті Еспресо розповість про кілька рослин, які не тільки виглядають чудово, але й радують своїм цвітінням протягом тривалого часу. Незалежно від того, чи ви шукаєте яскраві акценти для клумб, чи хочете просто прикрасити територію, ці рослини стануть ідеальним вибором для вашого саду. Досліджуйте наш список і знайдіть саме ті квіти, які вам до вподоби.

Вуличні квіти, які довго цвітуть

Якщо ви хочете, щоб ваш сад був яскравим протягом тривалого часу, варто звернути увагу на рослини, які цвітуть найдовше. Ось кілька чудових варіантів для вашого саду.

Флокс волотистий

Флокс волотистий (Phlox paniculata) — це гарна рослина, яка цвіте протягом тривалого часу і може стати чудовим доповненням вашого саду. Ця рослина, залежно від соту, може цвісти 6-8 тижнів, однак комбінуючи різні види у ландшафті, можна поєднати періоди і насолоджуватися гарними квітами з травня до середини осені. 

Флокс волотистий відомий своїми яскравими та великими суцвіттями, які можуть бути різних кольорів: білий, рожевий, червоний, фіолетовий, або навіть двокольорові. Квіти мають приємний аромат і виглядають дуже естетично.

Фото: zelenasadyba.com.ua

Ехінацея

Ехінацея (Echinacea) — це ще одна чудова рослина для саду, яка цвіте тривалий час і додає неповторного шарму вашому зеленому простору. Ця квітка цвіте з середини літа до середини осені. Її яскраві квіти можуть радувати око кілька місяців, приблизний період цвітіння - 60-75 днів.

Квіти ехінацеї мають цікавий вигляд, який дещо нагадує ромашку із великими яскравими пелюстками. Колір - рожевий, фіолетовими, жовтий, червоний та інші. Центральна частина квітки має коричневий або оранжевий колір. Ехінацея — це трав'яниста рослина з прямостоячими стеблами, що виростає до 60-90 см у висоту. Листя зазвичай ланцетоподібне, з зубчастими краями.

Ця квітка відома своїми медичними властивостями, включно з імуномодулюючими та протизапальними ефектами. Вона часто використовується в традиційній медицині для підтримки імунної системи.

Фото: new-garden.co.ua

Армерія приморська

Багаторічні квіти для саду – це чудовий спосіб створити стійкий і красивий ландшафт, який буде радувати вас із року в рік. Саме такою є армерія приморська (Armeria maritima), вона стане яскравим доповненням будь-якого саду завдяки своїм довготривалому цвітінню і декоративному вигляду. Квітка радує своїм цвітом аж до початку осені.

Ця рослина відзначається кулястими суцвіттями, які можуть бути білими, рожевими, червоними або пурпурними. Квіти мають ніжний аромат і створюють гарний контраст з зеленим листям. Армерія приморська — невелика рослина, висота якої зазвичай не перевищує 20-30 см. Листя утворює компактну розетку, а квітконоси мають прямі стебла. Рослина добре росте на легких, добре дренованих ґрунтах. Вона не є вимогливою до родючості ґрунту і може переносити сухість.

Фото: dobrodar.ua

Мальва

Мальви або калачики відомі багатьом українцям завдяки високим квітконосам і різноманітним кольорам, що роблять їх ефектним акцентом в ландшафтному дизайні.

Мальва цвіте з середини літа до осені, майже до перших заморозків, забезпечуючи яскравий акцент у вашому саду протягом тривалого періоду часу. Квіти рослини мають різноманітні кольори, включно з білим, рожевим, червоним, фіолетовим та пурпурним. Вони мають характерну, злегка трубчасту форму з пелюстками, які розташовані у вигляді чашечки. Мальва може виростати до 1,5-3 м у висоту, крім того, ця рослина дуже невибаглива.

Фото: Pinterest

Гортензія

Гортензія — це вражаюча рослина, яка може стати центром вашого садового ландшафту. Вона відома своїми великими і яскравими суцвіттями, які додають елегантності та кольору будь-якому простору. Ідеально підходить для створення квіткових композицій та бордюрів.

Садова гортензія цвіте з середини літа до осені. Яскраві суцвіття можуть залишатися на рослині до пізньої осені, створюючи яскравий акцент у саду. Квіти гортензії бувають різних кольорів: від блакитного до рожевого, фіолетового і білого. Палітра забарвлення залежить від сорту, але відтінок може змінюватися від pH ґрунту. Чагарник досягає висоти 1-2 м, листя велике та серцеподібне, тому рослина зберігає декоративний вигляд навіть після закінчення цвітіння.

Фото: Shutterstock

Клематіс

Ломиніс або клематіс (Clematis) — це в'юнка рослина, яка буває ще грунтопокривною та кущовою. Здатна цвісти від ранньої весни до пізньої осені, залежно від сорту. Її великі та елегантні квіти можуть бути різного кольору, від білого до фіолетового.

Клематис віддає перевагу сонячним або півтіньовим місцям. Рослина також може рости в тіні, але цвітіння буде менш рясним. Важливо забезпечити хороше освітлення, щоб вона могла повноцінно розвиватися. Ідеально підходить для вертикального озеленення, прикраси огорож, решіток і арок. Існує безліч сортів і гібридів клематису, що дозволяє вибрати рослину з квітами, які найкраще підійдуть до вашого саду.

Фото: gardenersworld.com

Шавлія дібровна

Шавлія дібровна або гайова — це витривала багаторічна рослина, яка стане чудовим доповненням до будь-якого саду завдяки своїм яскравим квітам. Шавлія цвіте з середини літа до вересня. Її цвітіння може прикрашати сад протягом кількох місяців, забезпечуючи яскравий природний пейзаж.

Квіти шавлії дібровної мають різноманітні кольори, включно з фіолетовими, синіми та білими. Вони збираються в довгі, вузькі суцвіття, що нагадують колоски. Рослина досягає висоти від 30 до 90 см і має компактну форму. Листя зазвичай овальне або ланцетоподібне, з характерним ароматом.

Шавлія дібровна є невибагливою рослиною, що полегшує догляд і робить її ідеальною для садівників, які мають невеликий досвід.

Фото: powo.science.kew.org

Посадивши ці гарні квіти у своєму саду, ви зможете насолоджуватися яскравими кольорами та ніжними ароматами протягом тривалого часу. Вони не лише зможуть прикрасити ваш простір, але й створять комфортну атмосферу для насолоди та відпочинку у природних зонах.

Джерела: Botanic MarketТСНІнтернет-журнал "Зелена Садиба"Agro-marketЛіктрави

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