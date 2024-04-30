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Здорове серце та молодість: корисні властивості авокадо

30 квітня, 2024 вiвторок
13:20
корисні поради Авокадо

Авокадо, яке часто називають суперфруктом, вражає своїми корисними властивостями та смаковими якостями

Авокадо - це фрукт з ботанічної точки зору, хоча дуже часто ми його сприймаємо як овоч, оскільки він відомий своєю вершковою текстурою та нейтральним смаком.

Авокадо або алігаторова груша зростає на вічнозелених деревах. Проте його цінність полягає не лише в гастрономічному задоволенні, але й у великому спектрі корисних речовин, які він містить.

Вживати шкірку та кісточку плоду не можна, оскільки вони містять токсичну речовину – персен, що здатна викликати алергію або отруєння.  

Де батьківщина авокадо?

Авокадо походить з регіонів Центральної Америки, де воно вирощується протягом тисячоліть. Спочатку цей фрукт був культивований на території сучасної Мексики. Згодом, іспанські колонізатори, які прибули до Америки, вперше вивезли авокадо в Європу. Звідти воно почало поширюватися у всьому світі.

Сьогодні Мексика залишається одним з найбільших виробників авокадо, але цей фрукт також культивується в різних країнах з теплим кліматом, таких як Чилі, Бразилія, Марокко, Ізраїль, Кенія, Іспанія та інші.

Які корисні властивості має цей фрукт?

Завдяки своїй насиченості та ніжній текстурі, авокадо може допомогти відчути ситість протягом тривалого часу. Він містить велику кількість вітамінів, антиоксидантів та багатий на клітковину, що робить його чудовим доповнення до будь-якого раціону харчування.

Фрукт містить значну кількість кремнію, бору та нікелю, які є важливими мікроелементами для підтримки загального здоров'я. Кремній сприяє зміцненню кісток і суглобів, підтримує здоров'я шкіри і волосся, а також забезпечує нормальну роботу судин. Бор відіграє роль у метаболізмі жирів, вуглеводів і гормонів, а також має важливе значення для здоров'я кісток і мозку. Нікель може брати участь у регулюванні обміну речовин та впливати на функціонування нервової системи.

Фото: Freepik

Підтримує здоров'я серця

Авокадо має низку корисних властивостей, які можуть сприяти здоров'ю серця. Цей фрукт багатий мононенасиченими жирними кислотами, тобто авокадо містить "здорові жири", які можуть знижувати рівень "поганого холестерину". Це зі свого боку зменшує ризик виникнення серцево-судинних захворювань.

"Дослідження показують, що люди, які споживають авокадо (а також дієту з високим вмістом інших фруктів і овочів), мають більш здорові ліпідні профілі, включаючи більш високий рівень ЛПВЩ, який є хорошим холестерином", – розповіла дієтологиня у матеріалі Livestrong.

Авокадо є відмінним джерелом калію - близько 485 мг у 100 г продукту. Калій сприяє зниженню кров'яного тиску, що зменшує фактори ризику серцевих захворювань. Споживання їжі, багатої на цей мінерал, може допомогти роботі серця, нирок та нервів.

Крім того, авокадо містить антиоксиданти, які захищають клітини серця від пошкоджень, запобігаючи окисненню холестерину. Продукти, що допомагають роботі серця та кровоносних судин, звісно мають позитивний вплив на мозок.

Сприятливо впливає на здоров'я очей

Авокадо багате каротиноїдами, такими як бета-каротин та лютеїн, які є потужними антиоксидантами. Ці речовини можуть захищати очі від ушкоджень, запалення та шкідливого впливу вільних радикалів, що може знижувати ризик розвитку захворювань очей, таких як катаракта та захворювання сітківки.

Жирні кислоти, які містяться в авокадо, можуть сприяти кращому всмоктуванню каратиноїдів організмом. Таким чином, включення авокадо до раціону може бути корисним для підтримки здоров'я очей і зменшення ризику розвитку захворювань, пов'язаних зі цими органами.

Крім того, цей фрукт також містить вітаміни С та Е, які корисні для підтримки зору.

Бореться зі старінням

Авокадо може бути корисним для боротьби зі старінням завдяки своєму багатому складу поживних речовин. Воно містить велику кількість антиоксидантів, які допомагають захищати клітини від шкідливого впливу вільних радикалів.

Крім того, авокадо містить жирні кислоти, такі як омега-3 та омега-6, які також підтримують здоров'я шкіри та зменшують запалення, що допомагає боротися з першими ознаками старіння - зморшками і підтримувати молодість шкіри.

"Високий в авокадо вміст вітаміну Е (13% денної норми в 100 г), природного антиоксиданту, що захищає організм від передчасного старіння…100 г авокадо містить 1.5 добові дози фітостеринів, які зменшують концентрацію холестерину в людському організмі, сприяють виробленню колагену, зберігаючи молодість шкіри", - зазначає лікар-дієтолог вищої категорії, керівник Центру нормалізації ваги Світлана Фус на своїй сторінці в Фейсбук.

Тобто додавання авокадо до раціону може допомогти підтримувати здоров'я шкіри та зменшити ознаки старіння.

Як вибрати стигле авокадо в магазині?

Обираючи авокадо, слід звернути увагу на кілька ключових моментів, щоб забезпечити якість та смакові властивості:

  • Колір шкірки дуже важливий, хоча цей показник може змінюватися залежно від сорту. Зазвичай дозрілі плоди авокадо мають темно-зелений колір, а шкірка легко вигинається під натиском пальця. Уникайте авокадо, що має світло-зелене забарвлення, оскільки це може означати, що воно ще недозріле.
  • Коли ви трохи натискаєте на авокадо, воно має дещо піддаватись під тиском, але не бути занадто м'яким. Якщо воно дуже м'яке на дотик, ймовірно, воно перестигло.
  • Дивіться на "хвостик" або початок стебла авокадо. Якщо він легко відділяється, а під ним авокадо насиченого зеленого кольору, тоді плід, найімовірніше, дозрів. Якщо під хвостиком м'якоть коричневого кольору, тоді авокадо може бути перезрілим або навіть зіпсованим.
  • Форма та плями. Виберіть авокадо, яке має рівну форму без значних деформацій, тріщин або плям.

Запах може бути також індикатором дозрівання. Готовий плід має приємний та легкий аромат. Якщо ви відчуваєте неприємний запах, це може бути ознакою перезрівання або псування.

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