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Головна Економіка Кошти з військового ПДФО треба спрямовувати переважно на потреби безпеки й оборони, - нардеп Безгін
Ексклюзив

Кошти з військового ПДФО треба спрямовувати переважно на потреби безпеки й оборони, - нардеп Безгін

12 серпня, 2023 субота
20:56
Економіка гроші для ЗСУ

Більшість коштів із військового ПДФО потрібно спрямовувати на безпеку й оборону, і це питання треба вирішити під час підготовки Держбюджету-2024

Про це заявив нардеп Віталій Безгін в етері Еспресо.

"Напевно, кошти військового ПДФО мають переважно бути цільовими та повертатися на потреби безпеки й оборони. Бо зараз деякі громади можуть надсилати 100% цих надлишкових коштів, а подекуди громада отримує від військових 120 млн грн на рік, а переспрямовує 1,5 млн грн", - зауважив він.

За словами нардепа, це негідна поведінка, яку треба врегулювати під час перегляду Бюджетного кодексу та підготовки Державного бюджету на 2024 рік. До 15 вересня уряд має подати бюджет і вирішити це питання.

  • 4 серпня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна витрачає всі податки громадян і бізнесу на забезпечення потреб Сил безпеки та оборони.
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