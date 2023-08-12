Про це заявив нардеп Віталій Безгін в етері Еспресо.

"Напевно, кошти військового ПДФО мають переважно бути цільовими та повертатися на потреби безпеки й оборони. Бо зараз деякі громади можуть надсилати 100% цих надлишкових коштів, а подекуди громада отримує від військових 120 млн грн на рік, а переспрямовує 1,5 млн грн", - зауважив він.

За словами нардепа, це негідна поведінка, яку треба врегулювати під час перегляду Бюджетного кодексу та підготовки Державного бюджету на 2024 рік. До 15 вересня уряд має подати бюджет і вирішити це питання.