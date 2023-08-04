Шмигаль: Україна витрачає 100% податків громадян та бізнесу на забезпечення потреб Сил безпеки та оборони
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна витрачає весь внутрішній ресурс, а саме податки громадян та бізнесу, на забезпечення потреб Сил безпеки та оборони
Про це він поінформував на засіданні уряду у п'ятницю, 4 серпня.
Зазначається, що у бюджеті передбачено 1 трильйон 800 мільярдів гривень на потреби оборонців України. Ця сума ще може змінитися.
"Ці кошти – майже 2 трлн грн – це наші бюджетні видатки на війну. Але окрім них є ще військова допомога союзників та донати благодійників.Ми вдячні кожному і кожній, хто допомагає нашим Силам безпеки й оборони. Хто підтримує, сплачує податки, працює задля нашої перемоги", - йдеться у повідомленні.
Шмигаль додав, що інші статті видатків бюджету фінансуються, зокрема, коштом міжнародних партнерів та донорів.
- 21 липня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликав місцеву й центральну владу відкласти видатки, які не входять до пріоритетних сфер фінансування, а саме: безпеки та оборони, соціальної сфери, критичної інфраструктури та відновлення.
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