Косметичні зміни статуту церкви Московського патріархату дозволять їй уникнути заборони, - "Дзеркало тижня"

Про це пише газета "Дзеркало тижня".

"Рішення "внести зміни до статуту", видаливши звідти всі і будь-які згадування про РПЦ, видаються просто кон’юнктурним "підчищенням" документа під потреби політичного моменту. Тепер, якщо навіть ВР прийме закон "Про заборону діяльності "релігійних організацій, котрі мають керівний центр у державі-агресорі", УПЦ МП формально під його дію не підпадає. І можна припустити, що саме це, а не реальний розрив із Москвою, і було метою керівництва УПЦ МП", – йдеться у статті.

Як наголошується, у статуті УПЦ МП і так ідеться про "широку автономію", й зрозумілим кроком зараз було б проголошення автокефалії, однак на Соборі на це не зважились.

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Окрім того, Київська єпархія зняла з себе відповідальність за священиків-колаборантів, надавши право єпархіям в умовах воєнного часу "самостійно приймати рішення стосовно тих чи інших аспектів єпархіального життя, які належать до компетенції священного синоду чи предстоятеля".

"Можна висвячувати єпископів на власний розсуд, можна переходити з однієї юрисдикції до іншої, не повідомляючи київське начальство. Не кажучи вже про менші пустощі: монастирі, в яких окупанти облаштовують склади зброї та опорні пункти, панотці з автоматами і проповіддю "русского міра", освячення російської зброї, будь-які форми колаборації — за все це київське керівництво більше відповідальності не несе", – зазначає "Дзеркало тижня".

26 травня УПЦ (МП) оголосила про "повну самостійність і незалежність" від Москви, засудила Кирила та висунула ПЦУ умови для перемовин.

Архієпископ Чернігівський і Ніжинський ПЦУ Євстратій Зоря вважає, що слова про "незалежність і самостійність" у рішенні Собору УПЦ (МП) — це винахід для прикриття залежності та несамостійності.

При цьому Кримська епархія УПЦ (МП) заявила, що залишається у підпорядкуванні патріарха Кирила.

Більшість релігієзнавців кажуть про рішення Собору як про тактичний хід, покликаний покращити репутацію УПЦ (МП) в очах українського суспільства, а також власного кліру та парафіян, оскільки про перехід конфесії під омофор Вселенського патріарха Варфоломія та про входження до складу помісної Православної церкви України наразі так і не йдеться.

Своєю чергою очільник Російської православної церкви, патріарх московський Кирило назвав рішення Собору "мудрим". "Ми з повним розумінням ставимося", — наголосив голова РПЦ.

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