Космічний корабель Boeing Starliner вперше успішно вийшов на орбіту та зістикувався з МКС

Про це повідомляє Національне управління США з аеронавтики та дослідження космічного простору - NASA.

Корабель, що здійснює безпілотний політ, в автоматичному режимі пристикувався до модуля Harmony американської частини МКС.

Запуск корабля Starliner за допомогою важкої ракети-носія Atlas V було здійснено 20 травня з Космічного центру імені Кеннеді на мисі Канаверал у Флориді. Він доправив на станцію 360 кг матеріалів для її функціонування.

На борту корабля перебуває манекен Роузі, яка вже літала на кораблі під час першого випробувального польоту у 2019 році.

Starliner пробуде на МКС п'ять днів, після чого повернеться на Землю.

20 грудня 2019 року Starliner під час першого випробувального польоту відхилився від маршруту, вийшов на позаштатну орбіту та через нестачу пального не зміг зістикуватися з МКС.

За контрактом з NASA корпорація Boeing отримала $5 млрд на розробку, виробництво Starliner та здійснення місій з доставки астронавтів на МКС. Корабель призначений для екіпажу в сім осіб.

27 квітня американська компанія SpaceX запустила на Міжнародну космічну станцію корабель Crew Dragon з чотирма астронавтами на борту.

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