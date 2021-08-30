Космічний корабель Маска прибув до МКС

Про це повідомляє Національне управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) у Twitter.



"Контакт і стикування підтверджено о 17.30 (за київським часом – ред.). Космічний корабель Dragon від SpaceX прибув до МКС", - йдеться у повідомленні.



Космічний корабель доставив на МКС майже 3,3 тонни продовольства, а також різне обладнання й матеріали, які астронавти зможуть використовувати під час майбутніх наукових експериментів.



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