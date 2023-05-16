Костянтин Жеваго не має жодного стосунку до ситуації навколо Верховного Суду

Костянтин Жеваго ніколи нікому не давав і не міг давати подібних вказівок. Він наполегливо просить засоби масової інформації не поширювати непідтверджені відомості, не ставати знаряддям маніпуляцій і не вплутувати його у справи, до яких він не має жодного стосунку.



Окремі медіа проводять паралелі у цій справі з рішенням Великої палати Верховного Суду від 19 квітня 2023 р. у справі про визнання законності придбання компанією Ferrexpo у 2002 році пакету акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату. Як відомо, одним з акціонером цієї міжнародної компанії є Костянтин Жеваго.

"Це очевидно безпідставний зв’язок і явне підтасування. Велика палата ВС прийняла свою квітневу ухвалу не в моїх особистих інтересах, а в інтересах великої, публічної компанії з поважними акціонерами, яка торгується на основному майданчику Лондонської фондової біржі. Верховний Суд оголосив юридично вивірене рішення. Було припинено спробу сумнівних офшорних компаній, пов’язаних із фігурантами санкційних списків США і Європи, у тому числі громадянами Росії, здійснити рейдерське захоплення великого промислового активу. Ми з іншими акціонерами переконалися, що саме у найвищій судовій інстанції України ще можна домогтися захисту своїх законних прав", - зазначив співвласник Ferrexpo.



Водночас Костянтин Жеваго припустив, що сьогоднішні події навколо Верховного Суду можуть мати на меті дискредитацію цього державного органу. Правоохоронні органи, які публічно заявили про виявлені ознаки хабарництва, мають довести свої звинувачення шляхом доказового слідства, з вироком суду.



Зі свого боку підприємець запевнив, що у разі необхідності він та юристи відповідних компаній готові надати всі належні пояснення слідству і судовим інстанціям.

"Підкреслю, що ми зацікавлені у прозорому розслідуванні цієї справи, аби зняти всі підозри і підтвердити свою репутацію в Україні та серед закордонних партнерів", - заявив Костянтин Жеваго.