Костянтина Жеваго не оголошували в міжнародний розшук 

Юридичному офісу Костянтина Жеваго відомо про подання українського бюро Інтерполу про його оголошення у міжнародний розшук. Це стало продовженням незаконного кримінального переслідування проти підприємця.

За словами прес-служби та адвокатів пана Жеваго на сьогодні жодних офіційних підтверджень цієї заяви від Інтерполу немає. На сайті цієї поважної організації також відсутня відповідна інформація – у цьому може переконатися кожен охочий. “Ми знаємо, що Інтерпол розглядає цю справу, але остаточне рішення ще не прийняте. Звертаємо увагу, що клопотання українського бюро Інтерполу було надіслано в центральний офіс організації ще у жовтні минулого року. Тривалість його розгляду свідчить, що наведені в документі аргументи не переконливі і потребують ретельного вивчення”, - додала в прес-службі.

Адвокати пана Жеваго знаходяться у співпраці з усіма зацікавленими органами, в тому числі міжнародними інституціями, і надали всю вичерпну інформацію. Усі звинувачення в порушенні законодавства є юридично нікчемними, і в разі доведення справи до суду будуть доказово спростовані. Костянтин Жеваго, як законослухняний громадянин України, готовий до відкритого, об’єктивного і неупередженого юридичного процесу.

Судячи з усього, влада в обличчі відповідних виконавчих органів хоче підняти свій рейтинг і видає бажане за дійсне, враховуючи явно незаконний та замовний характер кримінального переслідування пана Жеваго. Запущено чергову плітку, щоб дезінформувати його партнерів і ввести в оману громадськість.

Кримінальне переслідування пана Жеваго не ґрунтується на законі. Це стало прямим наслідком оголошеної владою так званої “боротьби з олігархами” та змови великих олігархічних груп-монополістів, наближених до влади, які хочуть знищити весь чесний і прозорий бізнес в Україні.

Адвокати пана Жеваго закликають владу і правоохоронні органи країни діяти виключно у правовий спосіб, з наданням всієї повноти інформації громадськості та ЗМІ.