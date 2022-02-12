Котирування акцій на Волл-стріт різко впали через загрозу російського вторгнення до України

Про це повідомляє Голос Америки.

Зниження продемонстрували 9 із 11 основних галузевих індексів S&P 500. Індекс технологічних компаній знизився на 3%, споживчого сектора – на 2,8%.

У свою чергу індекс енергетичного сектора зріс на 2,8%, оскільки ціни на нафту досягли семирічного максимуму.

Занепокоєння інвесторів раніше викликала інфляція в США та новини про підвищення відсоткових ставок. 11 лютого котирування акцій на Волл-стріт прискорили падіння після того, як Вашингтон попередив, що атака Росії на Україну може розпочатися будь-якого дня.

Так акції компанії Nvidia Corp впали на 7,3%, Amazon – на 3,6%, а Apple та Microsoft – більш ніж на 2%. Падіння курсу акцій цих чотирьох компаній значно вплинуло зниження індексу S&P 500.

На біржах США було продано 13,4 млрд акцій, що вище за середній показник у 12,6 млрд акцій за останні 20 торгових днів.

П'ятничне падіння індексу на Волл-стріт послідувало за спадом у четвер, що спостерігалося після оголошення зростання споживчих цін у січні на 7,5%, що стало найбільшим річним приростом інфляції за останні 40 років, а також після заяв президента Федерального резервного банку Сент- Луїса Джеймса Булларда щодо підвищення процентної ставки Федеральної резервної системи у США.

Опитування, проведене університетом Мічігану, показало, що на початку лютого споживчі настрої в США впали до найнижчого рівня за більш ніж десятиліття через очікування, що інфляція продовжить зростати в найближчому майбутньому.

Індекс волатильності, також відомий як індикатор страху Волл-стріт, досяг найвищого рівня з кінця січня.

Нагадаємо, 11 лютого держсекретар США Ентоні Блінкен попередив, що РФ може почати нове вторгнення в Україну в будь-який момент.

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