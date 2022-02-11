Нове вторгнення РФ в Україну може статися в будь-який момент, навіть до закінчення Олімпіади-2022, - Блінкен
На тлі збільшення чисельності російських військ біля українського кордону держсекретар США Ентоні Блінкен попередив, що РФ може почати нове вторгнення в Україну в будь-який момент, навіть не дочекавшись закінчення Олімпійських ігор у Пекіні
Про це Блінкен заявив на пресконференції у австралійському Мельбурні у п'ятницю, 11 лютого, повідомляє Reuters.
"Як ми вже говорили раніше, ми знаходимося у ситуації, коли вторгнення може початися в будь-який час, і, щоб точніше висловитися, у тому числі під час Олімпіади", - сказав держсекретар США.
Зазначимо, що зимові Олімпійські ігри триватимуть у Пекіні до 20 лютого.
Він додав, що Вашингтон продовжує "закривати" своє посольство у Києві і повторив заклик Держдепартаменту до американських громадян негайно покинути Україну.
"Простіше кажучи, ми продовжуємо бачити дуже тривожні ознаки російської ескалації, включаючи прибуття нових сил на український кордон" - наголосив Блінкен.
Держсекретар підкреслив, що можливе нове вторгнення Росії в Україну загрожує порядку, заснованому на міжнародних правилах. Він додав, що якщо такі дії залишаться безкарними, вони можуть мати наслідки в Індо-Тихоокеанському регіоні - очевидний натяк на загрозу китайського вторгнення на Тайвань.
"Якщо ми дозволимо безкарно порушувати ці принципи, навіть на відстані півсвіту до нас, це матиме вплив і тут. Інші спостерігають. Інші дивляться на всіх нас, щоб побачити, як ми реагуємо", - сказав Блінкен.
- Нагадаємо, 10 лютого у Білорусі почалися спільні з РФ військові навчання "Союзна рішучість - 2022" поблизу українських кордонів, які триватимуть до 20 лютого.
- У п'ятницю, 11 лютого, президент США Джо Байден і Держдеп закликали американців терміново виїхати з України через загрозу військової агресії з боку РФ.
- ЗМІ повідомляють, що Росія продовжує стягувати до окупованого Криму та Білорусі додаткові військові сили й сотні одиниць техніки.
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