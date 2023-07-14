Кліп опублікував гурт на своєму YouTube-каналі.

На порталі Міністерства внутрішніх справ України зазначили, що знімання відео відбувалося за участі особового складу, зокрема командира бригади Олександра Нетребка.

На кадрах видно десятки бронетранспортерів, які братимуть участь у наступальних діях у складі об’єднаної штурмової бригади "Лють" Національної поліції України.

"Ми захищаємо свою землю. Для нас мотивація має величезне значення. Кожен воїн має бути добре оснащеним, добре підготовленим та ефективним на своєму місці. Тому, коли виникла ідея створення штурмової бригади "Лють", ми підтримали її та написали гімн цій бригаді, тому що в ній воюватимуть дуже вмотивовані професіонали", - прокоментував випуск кліпу лідер гурту "Kozak System" Іван Леньо.

Також виконавець зазначив, що учасники гурту товаришують із командиром "Люті" полковником Олександром Нетребком. За словами Леньо, вони пишаються тим, що їхній гурт через пісню дотичний до майбутніх звитяг бригади та до перемоги України.

Гімн починається зі слів, які є гаслом бригади: "Я лють свою перетворю на зброю". Цей текст є лейтмотивом і в кожному наступному куплеті.

Довідково: об’єднана штурмова бригада Національної поліції України "Лють" - це воєнізований підрозділ Департаменту поліції особливого призначення нового зразка, який створений для відсічі та захисту від збройної агресії Росії проти України. Слоган бригади - "Перетвори свою лють на зброю".