Kozak System випустили пісню до дня народження Ліни Костенко

Про це йдеться на офіційній сторінці гурту.

Хлопці розповіли, що зняли кліп на могилі Тараса Шевченка в Каневі просто на телефон.

"Сьогодні день народження у геніальної Ліни Костенко. А ми даруємо в цей день усім вам дуже особливу пісню на її вірш. Знімали просто телефоном у день сонячного затемнення на могилі Тараса Шевченка у Каневі", - пише гурт.