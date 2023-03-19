Kozak System випустили пісню до дня народження Ліни Костенко
На честь дня народження відомої української поетеси Ліни Костенко, 19 березня гурт Kozak System випустив пісню на її вірш "Крила"
Про це йдеться на офіційній сторінці гурту.
Хлопці розповіли, що зняли кліп на могилі Тараса Шевченка в Каневі просто на телефон.
"Сьогодні день народження у геніальної Ліни Костенко. А ми даруємо в цей день усім вам дуже особливу пісню на її вірш. Знімали просто телефоном у день сонячного затемнення на могилі Тараса Шевченка у Каневі", - пише гурт.
- 19 березня президент Володимир Зеленський подякував відомій поетесі Ліні Костенко за її внесок в українську культуру і незламну шляхетність.
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