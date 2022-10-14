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Козаки без шароварщини та південнокорейський романтичний трилер: що дивитись на вихідних

Дар'я Тарасова
14 жовтня, 2022 п'ятниця
09:00
Культура На фото: кадр з фільму "Максим Оса"

Гостроцікавий південнокорейський детектив, пригодницьке переосмислення козаків та завершення трилогії фільмів жахів — це та навіть більше у новій добірці новинок кіно від Еспресо

"Хелловін. Кінець"

У кінотеатрах з 13 жовтня

Новий фільм Девіда Ґордона Ґріна стане завершальною стрічкою трилогії, що розпочалась ще у далекому 1978 році. У центрі сюжету горрора – знов протистояння відважної Лорі Строуд та маніяка Майка Майєрса. Сміливу жінку зіграє незмінна Джеймі Лі Кертіс. 

Події завершального фільму розгортаються через чотири роки після завершення фільму "Хелловін убиває". Лорі Строуд нарешті живе спокійним життям зі своєю онукою та намагається дописати мемуари. Утім усе змінюється, коли неподалік стається вбивство хлопчика. Підозра падає на чоловіка, який наглядав за ним. Подія спричиняє спалах насильства, що змушує Лорі знову протистояти злу. 

"Рішення піти"

У кінотеатрах з 13 жовтня

Південнокорейські фільми все частіше зʼявляються на радарах європейських та американських глядачів і отримують заслужену порцію визнання і любові. Цього тижня в українських кінотеатрах стартує показ детективної мелодрами, що вже здобула премію Каннського кінофестивалю за найкращу режисуру та висунута на "Оскар".

Романтичний трилер тримає в напруженні глядача та змушує разом з головним героєм, що розслідує загадкове вбивство, вагатися та розриватися між почуттями, мораллю, фактами та здогадками. Одружений детектив закохується у вдову чоловіка, чиє вбивство він береться розслідувати. Чоловік за дивних обставин помер під час скелелазіння. Його дружина стає головною підозрюваною, попри наявність алібі, жінка, схоже, має і мотив до вбивства.

"Максим Оса: Золото Песиголовця"

У кінотеатрах з 13 жовтня

Фільм Мирослава Латика є екранізацією коміксу Ігоря Баранька про вигаданого козака Максима Осу. Примітно, що козаки у новій картині – не стереотипно шароварні, якими їх зазвичай зображують. Це воїни: волелюбні, безстрашні, віддані, але головне – справжні.

Події стрічки розгортаються в 1636 році десь неподалік Запоріжжя. Польський король посилає золото, щоб задобрити козаків. Утім загін з козаками, які це золото везли, загинув, а золото за кривавих і невизначених обставин зникло. Підозра падає на хорунжого Корсунського полку Максима Осу, який мав прийняти скарб. Однак Оса береться сам розслідувати злочин, повернути скарб та зʼясувати, хто міг убити цілу ватагу козаків.

У головних ролях знялись Василь Кухарський, Ольга Макеєва, Володимир Ющенко. Прибуток від прокату творці фільму обіцяють спрямувати на виробництво високопілотажних коптерів "Оса", які будуть передані ЗСУ.

"Кохання напрокат"

У кінотеатрах з 13 жовтня

Легка романтична комедія розповідає історію маркетолога Поппі, яка серйозно ставиться до роботи та присвячує їй всю себе. Бос доручає їй укласти угоду з клієнтом – молодим чоловіком Майло, якому компанія шукає житло. Забаганка нового клієнта специфічна. Він просить Поппі удати із себе його наречену, адже власник житла упереджено ставиться до холостяків. Тому заради роботи Поппі погоджується завести фіктивні стосунки.

Стрічка знята режисером Майклом Кеннеді, який більшість своєї кар’єри присвятив створенню телесеріалів. У головних ролях знялися актори, чий досвід роботи здебільшого повʼязаний з телебаченням. Сподіваємось, "Кохання напрокат" не випробовуватиме терпіння глядачів на телесеріальний манір. 

"Тед-мандрівник: Закляття мумії"

У кінотеатрах з 13 жовтня

Цього тижня кінотеатри порадують і малюків. Пригодницький мультфільм розповідає про Теда Джонса, який, шукаючи пригоди й скарби, випадково відкриває таємничий саркофаг. Тед вивільняє стародавню небезпечну силу, пробуджуючи мумію. Разом з мумією Тед вирушає у подорож. Вони мають об'їхати півсвіту, віднайти Смарагдову Скрижаль та покласти кінець прокляттю мумії. 

Їхня подорож сповнена не лише небезпек, а й кумедних подій, які й без мумії супроводжують Теда по життю.

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