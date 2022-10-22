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Війна з Росією: хроніка
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Кожен у російській верхівці намагається рятуватися як може, - ексрадник Назарбаєва

22 жовтня, 2022 субота
17:18
війна з Росією Шойгу, Герасимов, Путін та Суровікін

Колишній радник президента Казахстану з питань національної безпеки Альнур Мусаєв вважає, що через програші на полі бою та загальну політичну ситуацію, військово-політичне керівництво Росії буде розвалюватись

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Будь-який Сердюков був би також м’ясником у цій серії. Вони всі пройшли цю найжорстокішу школу, яку визначило політичне керівництво Росії. Вони виховали таких генералів. І найвправніші м’ясники піднялися на самий верх. Ви самі сказали, що в нього низький інтелект, це ж не взяли когось інтелектуально розвинутого, хто серйозно ставиться до воєнної стратегії. Це показала й харківська ситуація – програш там і сьогоднішні події на Херсонському й Донецькому фронтах. Це все показує, що військове керівництво та воєнно-політичні плани Росії не в найкращому стані – для російської сторони, звісно. ЗСУ активно використовують ці прогалини й несамостійність військового керівництва російської армії. А те, що в російській політиці та збройних силах виникають суперечки й протистояння – Кадиров із Пригожиним злигалися, тепер вважають своїм і Суровікіна, можливо, ведуться якісь конфіденційні переговори між цими людьми. Це цілком можливо, тому що поступово через усі ці програші й усю політичну ситуацію, звісно, військово-політичне керівництво розвалюватиметься", - пояснив Мусаєв.

Колишній радник президента Казахстану також додав, що в Росії посилюється протистояння між ФСБ та Кадировим із Пригожиним.

"Деякі вважають, що треба інакше вести війну і ця ситуація змусить до поступового розвалу військово-політичного конгломерату Росії на певні частини. Тому наразі така ситуація, можна сказати, що перемагає кадирівсько-пригожинське угруповання. Але, на мій погляд, там вистачає й інших людей, які розуміють, що незабаром кінець усій верхівці, тому кожен намагається рятуватися як може. А ці силовим шляхом сподіваються перемогти десь якось і тоді захопити владу в Росії, в інших, безсумнівно, інші інтереси. Є група людей, генералів, які вельми не зацікавлені в тому, щоб посилювалася влада Пригожина, Кадирова й інших. Насамперед це ФСБ. Ми розуміємо, що якщо влада перейде до яструбів, ФСБ втратить чимало, тому що ФСБ керує й економікою, і військовою структурою, і промисловістю, і енергетикою – усе в їхніх руках зараз. Це все можуть від них забрати. Тому жодної стабільності, і так буде й надалі", - додав він.

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Росія
Володимир Путін
російська армія
ФСБ
тероризм
Рамзан Кадиров
окупанти
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