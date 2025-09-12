Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Кожен злочин РФ переконує мене, що Трамп має рацію у своїх діях, - пастор і політик Бернс
Ексклюзив

Кожен злочин РФ переконує мене, що Трамп має рацію у своїх діях, - пастор і політик Бернс

Євген Козярін
12 вересня, 2025 п'ятниця
20:30
Війна з Росією пастор Марк Бернс

Кожен акт зла, кожен злочин, кожне руйнування, здійснене РФ, лише утверджує мене в переконанні, що наш президент Дональд Трамп має рацію, діючи так, як він діє сьогодні

Зміст

Про це заявив американський пастор та політик, прихильник президента Дональда Трампа Марк Бернс в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському на телеканалі Еспресо.

"Руйнування вражають своєю жорстокістю. Російська Федерація навмисно знищила понад 700 релігійних установ, вважаючи, що, зруйнувавши церкви, вони зламають віру та волю українського народу. Викрадено понад 20 тис. дітей. Перша леді Меланія Трамп навіть звернулася безпосередньо до Путіна з листом щодо цих дітей, закликавши: "Поверніть дітей".  Це звірства, свідком яких я був. Воєнні злочини в Бучі стали жахливим свідченням нелюдської жорстокості. Я бачив наслідки на власні очі. Білі пов’язки свідчили, що люди були мирними жителями, а не солдатами. Російські солдати використали їх, щоб зв’язати руки беззахисним жінкам, літнім чоловікам і навіть дітям, після чого їх страчували пострілами в потилицю", - сказав він.

Бернс наголосив, що бомби і досі падають. 

"Лише кілька тижнів тому, коли я перебував в Україні, я бачив це на власні очі. Для мене було великою честю отримати орден "За заслуги" третього ступеня від вашого президента. Та вже на День Незалежності, всього за дві години після того, як я вийшов з готелю, обстріли відновилися. Поки ми з генералом Келлоггом були там, вони не наважувалися бомбити. Однак щойно ми поїхали – атаки почалися знову. Це викликало в мені глибоке обурення", - зазначив політик.

Пастор зазначив, що моє послання президентові завжди було незмінним і чітким. 

"Кожен акт зла, кожен злочин, кожне руйнування, здійснене РФ, лише утверджує мене в переконанні, що наш великий і могутній президент Дональд Трамп має рацію, діючи так, як він діє сьогодні. Він ясно дав зрозуміти: якщо Росія не погодиться на мирну угоду, наслідки для неї будуть надзвичайно тяжкими", - сказав Бернс.

Він наголосив, що на наших очах формується нова "вісь зла": Китай, Індія, Північна Корея та Росія об’єдналися. 

"Гірко усвідомлювати, що серед них – Індія, а прем’єр-міністр Моді, особистий друг президента Трампа, став на цей шлях. Проте президент чітко дав зрозуміти: нас неможливо зрушити. Події наближаються до кульмінації. Я молюся, щоб якнайшвидше було укладено мир, щоб припинилися смерті, щоб суверенітет України зміцнювався, а її економіка зростала. Україна належить Україні і ніколи не належатиме Росії. Саме тому президент Трамп розміщує в регіоні два атомні підводні човни", - додав пастор.

На його думку, союзники по НАТО та наші європейські партнери згуртувалися довкола України, адже ми чітко окреслили межу: Росії не дозволено просунутися далі. 

"Якщо ми не зупинимо її в Україні, доведеться робити це в Молдові чи в одній із країн Балтії. Це неминуче означатиме задіяння статті 5. Ми повинні зупинити їх саме зараз. Я подбав, щоб президент, Білий дім і Державний департамент мали точне уявлення про те, що я бачив на власні очі, і переконаний, що це відіграло свою роль. Я не прагну похвали, адже у президента є чудові радники, зокрема генерал Келлог, які невтомно працюють за лаштунками. Я також перебуваю з ним у прямому контакті, передаючи все, що необхідно зробити для досягнення мирної угоди", - сказав він.

