"Кожна атака РФ на критичну інфраструктуру має знімати табу": в Офісі президента закликали надати Україні Patriot, ATACMS та Leopard
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк закликав союзників надати Україні зенітно-ракетні комплекси Patriot, ракети ATACMS та танки Leopard, аби зупинити атаки РФ на критичну інфраструктуру
Про це Подоляк написав у twitter.
За його словами безкарність породжує свавілля, тому Україні необхідно більше зброї.
"Patriot? Leopard? ATACMS? Кожна атака з боку РФ на критичну інфраструктуру, яка залишає мільйони українців без світла і води, має знімати табу на постачання сучасних видів озброєнь від союзників. Безкарність породжує свавілля. Агресор має відчувати ціну кожного наступного кроку", - написав Подоляк.
- 21 листопада Берлін запропонував Варшаві систему протиракетної оборони Patriot після того, як на території Польщі впала ракета та загинуло двоє людей.
- Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак 23 листопада заявив, що він попросив Німеччину натомість направити Patriot в Україну.
- У Німеччині повідомили, що розміщення в Україні ЗРК Patriot, які нададуть Польщі, можливе лише після консультацій з НАТО.
- У НАТО заявили, рішення щодо передачі німецьких систем протиракетної оборони Patriot для України, мають ухвалювати уряди країн.
- Польща, після дозволу НАТО, повторно попросила Німеччину розмістити ЗРК Patriot в Україні.
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