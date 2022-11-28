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Головна війна з Росією "Кожна атака РФ на критичну інфраструктуру має знімати табу": в Офісі президента закликали надати Україні Patriot, ATACMS та Leopard

"Кожна атака РФ на критичну інфраструктуру має знімати табу": в Офісі президента закликали надати Україні Patriot, ATACMS та Leopard

28 листопада, 2022 понедiлок
12:32
війна з Росією ракети великої дальності ATACMS

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк закликав союзників надати Україні зенітно-ракетні комплекси Patriot, ракети ATACMS та танки Leopard, аби зупинити атаки РФ на критичну інфраструктуру

Про це Подоляк написав у twitter

За його словами безкарність породжує свавілля, тому Україні необхідно більше зброї. 

"Patriot? Leopard? ATACMS? Кожна атака з боку РФ на критичну інфраструктуру, яка залишає мільйони українців без світла і води, має знімати табу на постачання сучасних видів озброєнь від союзників. Безкарність породжує свавілля. Агресор має відчувати ціну кожного наступного кроку", - написав Подоляк. 

  • 21 листопада Берлін запропонував Варшаві систему протиракетної оборони Patriot після того, як на території Польщі впала ракета та загинуло двоє людей.
  • Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак 23 листопада заявив, що він попросив Німеччину натомість направити Patriot в Україну.
  • У Німеччині повідомили, що розміщення в Україні ЗРК Patriot, які нададуть Польщі, можливе лише після консультацій з НАТО.
  • У НАТО заявили, рішення щодо передачі німецьких систем протиракетної оборони Patriot для України, мають ухвалювати уряди країн. 
  • Польща, після дозволу НАТО, повторно попросила Німеччину розмістити ЗРК Patriot в Україні. 

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Михайло Подоляк
зброя для України
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