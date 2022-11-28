Про це Подоляк написав у twitter.

За його словами безкарність породжує свавілля, тому Україні необхідно більше зброї.

"Patriot? Leopard? ATACMS? Кожна атака з боку РФ на критичну інфраструктуру, яка залишає мільйони українців без світла і води, має знімати табу на постачання сучасних видів озброєнь від союзників. Безкарність породжує свавілля. Агресор має відчувати ціну кожного наступного кроку", - написав Подоляк.

21 листопада Берлін запропонував Варшаві систему протиракетної оборони Patriot після того, як на території Польщі впала ракета та загинуло двоє людей.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак 23 листопада заявив, що він попросив Німеччину натомість направити Patriot в Україну.

У Німеччині повідомили, що розміщення в Україні ЗРК Patriot, які нададуть Польщі, можливе лише після консультацій з НАТО.

У НАТО заявили, рішення щодо передачі німецьких систем протиракетної оборони Patriot для України, мають ухвалювати уряди країн.

Польща, після дозволу НАТО, повторно попросила Німеччину розмістити ЗРК Patriot в Україні.

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