Кожна країна ЄС сама вирішуватиме, чи пускати українців, - Кулеба
Кожна країна-член ЄС має дозволити в'їзд для українців окремо
Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає РБК-Україна.
На засіданні уряду прем'єр Денис Шмигаль підтвердив, що ЄС включив рекомендує скасувати обмеження на поїздки для українців.
"Кінцеве рішення за країнами-учасницями, але фактично ЄС дав "зелене світло", щоб українці могли безперешкодно їздити в Європу", - зазначив він.
Кулеба додав, що це тільки перший крок.
"Рішення є рекомендацією. Тепер кожна країна-учасниця ЄС розглядатиме питання про включення України до свого "зеленого списку" і про визначення умов в'їзду на їх територію", - сказав міністр.
Він додав, що доручив посольствам працювати з кожною країною щодо в'їзду українців.
- За даними ЗМІ, Європейський Союз 15 липня може внести Україну у список країн, для громадян яких слід зняти обмеження на в'їзд.
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