Кожна країна ЄС сама вирішуватиме, чи пускати українців, - Кулеба

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає РБК-Україна.



На засіданні уряду прем'єр Денис Шмигаль підтвердив, що ЄС включив рекомендує скасувати обмеження на поїздки для українців.

"Кінцеве рішення за країнами-учасницями, але фактично ЄС дав "зелене світло", щоб українці могли безперешкодно їздити в Європу", - зазначив він.

Кулеба додав, що це тільки перший крок.

"Рішення є рекомендацією. Тепер кожна країна-учасниця ЄС розглядатиме питання про включення України до свого "зеленого списку" і про визначення умов в'їзду на їх територію", - сказав міністр.

Він додав, що доручив посольствам працювати з кожною країною щодо в'їзду українців.

За даними ЗМІ, Європейський Союз 15 липня може внести Україну у список країн, для громадян яких слід зняти обмеження на в'їзд.