"Кожна перемога над окупантами містить успіх зв'язківців": Зеленський привітав війська зв'язку з професійним святом
Президент України Володимир Зеленський 8 серпня привітав із професійним святом воїнів Військ зв'язку та кібербезпеки України
Про це він повідомив у своєму телеграмі.
Він зазначив, що коли є якісний зв'язок, то це часто сприймається як даність. Утім, за словами президентам, за цим завжди стоїть фаховість і сумлінність конкретного воїна.
"Дуже часто - справжній героїзм, який помітний не одразу, але одразу відчутно, коли такого героїзму не вистачає в бою", - наголосив Зеленський.
Президент подякував воїнам Військ звʼязку та кібербезпеки України. Він зазначив, що понад 65 тис. таких воїнів служать у різних підрозділах Сил оборони та безпеки України.
"І памʼятаємо, що кожен успіх бойових бригад й інших підрозділів, кожна перемога над російськими окупантами завжди містить у собі особистий успіх та особисту перемогу конкретних воїнів-звʼязківців, які працюють саме для цих бригад і перемог, які забезпечують їх якісним звʼязком. Дякую за це!" - підсумував Зеленський.
- 4 серпня Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь керівника СБУ Василя Малюка. Він подякував спецслужбі за повернення війни назад Росії.
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