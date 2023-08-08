Про це він повідомив у своєму телеграмі.

Він зазначив, що коли є якісний зв'язок, то це часто сприймається як даність. Утім, за словами президентам, за цим завжди стоїть фаховість і сумлінність конкретного воїна.

"Дуже часто - справжній героїзм, який помітний не одразу, але одразу відчутно, коли такого героїзму не вистачає в бою", - наголосив Зеленський.

Президент подякував воїнам Військ звʼязку та кібербезпеки України. Він зазначив, що понад 65 тис. таких воїнів служать у різних підрозділах Сил оборони та безпеки України.

"І памʼятаємо, що кожен успіх бойових бригад й інших підрозділів, кожна перемога над російськими окупантами завжди містить у собі особистий успіх та особисту перемогу конкретних воїнів-звʼязківців, які працюють саме для цих бригад і перемог, які забезпечують їх якісним звʼязком. Дякую за це!" - підсумував Зеленський.