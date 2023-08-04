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Зеленський подякував СБУ за повернення війни назад - до Росії

4 серпня, 2023 п'ятниця
19:11
Війна з Росією Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський у п'ятницю, 4 серпня, заслухав доповідь керівника СБУ Василя Малюка. Він подякував спецслужбі за повернення війни назад Росії

Про це він заявив у вечірньому зверненні. 

"Була сьогодні й доповідь керівника СБУ Малюка. Скажу тільки, що всі ми вдячні Службі безпеки України за повернення війни назад - державі-агресору", - сказав лідер держави.

Він також зауважив, що вміст розмови з Василем Малюком розповідати не буде. 

"Що несеш світу, з тим сам і опиняєшся", - додав президент.

Вибухи у Новоросійську

Зранку в п'ятницю, 4 серпня, мешканці російського міста Новоросійськ повідомили про вибухи. Міноборони РФ заявило, що це Україна нібито атакувала двома морськими дронами військово-морську базу в місті

Губернатор краю сказав, що постраждалих і руйнувань унаслідок атаки нібито немає. Також зазначалось, що інфраструктура Каспійського трубопровідного консорціуму не постраждала, відвантаження нафти триває, але рух суден у порту тимчасово припинено.

Згодом, у мережі з'явилась інформація, що було підбито десантний корабель "Оленегорский горняк". Зокрема, про це писав і один з російських пропагандистів. Він стверджував, що начебто затопило один із відсіків, через що судно перекинуло на бік.

Речник Військово-Морських Сил Збройних Сил України капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук зазначив, що Військово-Морські сили Збройних Сил України не мають стосунку щодо інциденту у Новоросійську.

Натомість представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов у пятницю, 4 серпня, прокоментував вибухи в Новоросійську й зауважив, що це серйозний ляпас для російського керівництва.

Суспільство
Україна
Росія
СБУ
Володимир Зеленський
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