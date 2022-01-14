Кожна влада в Україні хоче контролювати правоохоронні органи, а токсичні персонажі готові "працювати" з будь-якими керівниками, - політтехнолог Голобуцький

Про це він сказав в ефірі "Змістовно з Єгором Чечериндою".



"Бажання будь-якої влади в нашій країні поставити під контроль правоохоронні органи завжди було і, судячи з усього, буде далі. Ну, а хто повинен виконувати завдання, які, наприклад, дає Єрмак незаконним чином? Уявіть собі випускника Єльського університету, який працював в юридичних компаніях на Заході, якому сказали, що треба зробити і додали "На закони плювати, ми за все заплатимо", - заявив Голобуцький.



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На його думку, токсичні персони, які можуть робити кар'єру тільки через допомогу конкретну з боку влади, тільки такі і виконують завдання.



"Тому (генпрокурорка Ірина, - ред) Венедіктова завжди намагалась відсунутись під подібних питань, бо вона розуміє можливі наслідки. 2,5 роки закінчаться, влада поміняється і можливо, буде якась відповідальність. А цим людям плювати, вони так самі переконані, що прийде інша влада і вони будуть ще більш токсичними і будуть готові виконувати нові завдання. Нова влада повикаблучується певний час, зробить вигляд, що вони за щось світле і хороше, а потім скажуть, що ці професіонали нам потрібні. Я не бачу тут нічого надзвичайного, це нормальна ситуація для нашої країни", - підсумував політтехнолог.





Нагадаємо, конкурсна комісія з відбору голови ДБР оголосила переможця конкурсу 30 грудня.

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