"Країна перед демографічною катастрофою". Президентка Грузії звинуватила церкву в гальмуванні вакцинації
Глава грузинської держави Саломе Зурабішвілі поклала на Грузинську православну церкву частину провини за низьку вакцинацію населення
Вона також вважає, що у рамках боротьби з пандемією COVID-19 з метою прискорення темпів вакцинації населення потрібно вжити термінових та суворих заходів, інформує Еспресо.TV.
"Ми всі відповідаємо за сьогоднішнє катастрофічне становище", - сказала вона, зазначивши, що державні особи повинні робити більше для популяризації вакцинації.
"Відповідальність також лежить на партіях, які проводять демонстрації, попри необхідність бути обережними. Велика відповідальність і у патріархії (Грузинської церкви, - ред.), яка утримується благословляти (вакцинацію, - ред.), що залишає можливість окремим духовним особам проповідувати антивакцинаційну пропаганду.
Відповідальність лежить і на деяких представниках медичної сфери, чиї погляди шкодять спільній справі.
І, нарешті, відповідальність лежить на громадянах, які через особисті страхи за своє здоров’я ставлять країну перед демографічною катастрофою", - наводить слова політикині Релігійно-інформаційно служба.
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