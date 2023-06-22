Активізація російських ракетних обстрілів і майже щоденні повітряні тривоги на більшій частині України показали, що запроваджені західними країнами санкції та обмеження щодо мікрочипів та інших комплектувальних до цих ракет, росіяни навчилися обходити. Щобільше, складається враження, що вони роблять це із задоволенням, з якимось навіть ухарським драйвом.

Не те щоб ці санкції для них зовсім не болючі, але все ж цілком терпимі, і якусь кількість тих ракет вони все ж продовжують виробляти. Адже – вкрасти, здійснити незаконну оборудку, знайти обхідні шляхи й дістати десь з-під прилавка, чи з-під поли дефіцит, до речі, так знайоме дійство всім, хто ще застав "совок" – все це здавна притаманне їхній російській ментальності. Бо ж щось вкрасти, як-от, наприклад, в українських громадян та окупованих територіях ту ж пральну машину чи холодильник, дефіцитні чіпи з яких можна використати у військовій техніці – це їхня рідна стихія. У цьому світі, в цьому вимірі вони жили й раніше.

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Згадаймо, якщо у свій час вони зуміли в американців вкрасти атомну бомбу, то що вже казати? І ще й передерти моделі всіх оцих "ЗІСіс" і "Побєд" на додачу. У німців – свого знаменитого "калаша". А у нас, починаючи із найбільшої реліквії російської церкви – ікони Божої Матері з Вишгородського монастиря ще за князівських часів і закінчуючи самою своєю назвою, яку стибрили вже за царювання Перта І. Та й пізніше крали у всіх все, що могли, навіть мелодії шлягерів. То що для них якісь там мікрочипи для ракет?

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Щобільше, для країни, де розцвів культ і так званих "злодіїв в законі", і "кримінальний шансон", і взагалі кримінальна зграя при владі, західні санкції сприймаються лише, як подразник, виклик і привід навіть для певної змагальності у їх подоланні, шляхом обману і махінацій. Тим паче помічників не бракує. І це не тільки Іран із "шахедами". Нещодавно у Держдепартаменті США назвали ще п’ять країн, які найбільше допомагають Росії обходити санкції – це Вірменія, Туреччина, Казахстан, Грузія та Об’єднані Арабські Емірати. Що ж, просто запам’ятаймо: у тих ракетах, що летять на наші голови є і їхня частинка, а висновки зробимо потім, після нашої Перемоги. Бо ж терором мирного населення ще ніхто у війнах не перемагав, і росіяни не переможуть, скільки б тих ракет на крадених мікросхемах не штампували.

Спеціально для Еспресо.

Про автора: Олександр Вільчинський, письменник, журналіст. У 2016-2017 рр. був добровольцем і воював рядовим бійцем у складі 1-ї окремої штурмової роти ДУК ПС.

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