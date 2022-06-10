Про це вони заявили у спільній заяві, повідомляє Sky News.

Болгарія, Чехія, Естонія, Угорщина, Латвія, Литва, Польща, Румунія та Словаччина, що входять до Бухарестської дев’ятки, пообіцяли підтримати спробу Фінляндії та Швеції приєднатися до НАТО під час майбутнього саміту Альянсу в Мадриді, а також пообіцяли посилити допомогу Україні, "оскільки сильна і демократична Україна важлива для безпеки та стабільності в Європі".

"Ми повинні нарощувати багатодоменну присутність союзників і забезпечити, щоб у нас були оперативно сумісні, боєздатні сили в мирний час, своєчасно посилені силами, вогнем і наслідками, покращені механізми командування та управління, посилена протиповітряна та протиракетна оборона, покращена інфраструктура, військова мобільність і стійкий доступ до ланцюга постачання палива", – йдеться у спільній заяві так званої Бухарестської дев’ятки.

Нагадаємо, напередодні на території Польщі, Литви, Латвії та Естонії почались наймасштабніші в історії навчання сил ППО НАТО, до яких залучили понад 3 тис. військовослужбовців з 17 країн.

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