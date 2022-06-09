У ЄС почались наймасштабніші в історії навчання сил ППО НАТО
Країни НАТО розпочали нові військові тренування "Спадщина Рамштайна" у Європі. Зібрали тисячі військових Альянсу з 17 країн-союзниць
Про це повідомляє The Times.
"Навчання спрямовані на відпрацювання протидії російським крилатим ракетам, а також авіації різних класів і типів, яка перебуває на озброєнні армії Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.
Загалом залучили понад 3 тис. військовослужбовців з 17 країн.
Навчання під назвою "Спадщина Рамштайна" проходять на території Польщі, Литви, Латвії та Естонії. Союзники залучили 17 наземних систем протиповітряної та протиракетної оборони. З баз по всій Європі прилетіли 50 винищувачів та інших бойових літаків.
Ці навчання називають найбільшими в історії з випробування систем протиповітряної та протиракетної оборони.
- Нагадаємо, шостого червня НАТО почало також масштабні військові навчання в Балтійському морі. Нині в акваторії моря перебувають три американські бойових кораблі - великий десантний корабель ВМС США USS Kearsarge, на борту якого розміщені підрозділи 22-го експедиційного батальйону морської піхоти, а також десантний транспорт - док USS Gunston Hall ("Ганстон Хол") і ракетний есмінець USS Gravely ("Грейвелі").
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