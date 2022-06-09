У ЄС почались наймасштабніші в історії навчання сил ППО НАТО

Про це повідомляє The Times.

"Навчання спрямовані на відпрацювання протидії російським крилатим ракетам, а також авіації різних класів і типів, яка перебуває на озброєнні армії Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

Загалом залучили понад 3 тис. військовослужбовців з 17 країн.

Навчання під назвою "Спадщина Рамштайна" проходять на території Польщі, Литви, Латвії та Естонії. Союзники залучили 17 наземних систем протиповітряної та протиракетної оборони. З баз по всій Європі прилетіли 50 винищувачів та інших бойових літаків.

Ці навчання називають найбільшими в історії з випробування систем протиповітряної та протиракетної оборони.

Нагадаємо, шостого червня НАТО почало також масштабні військові навчання в Балтійському морі. Нині в акваторії моря перебувають три американські бойових кораблі - великий десантний корабель ВМС США USS Kearsarge, на борту якого розміщені підрозділи 22-го експедиційного батальйону морської піхоти, а також десантний транспорт - док USS Gunston Hall ("Ганстон Хол") і ракетний есмінець USS Gravely ("Грейвелі").

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