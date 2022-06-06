Понад 45 кораблів і 7 тис. військових: НАТО і партнери почали масштабні навчання у Балтійському морі

Про це повідомляє офіційний сайт Військово-морських сил США.

Навчання, що збіглися зі святкуванням 500-річчя ВМС Швеції, триватимуть до 17 червня. Участь у BALTOPS беруть Бельгія, Болгарія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Латвія, Литва, Нідерланди, Норвегія, Польща, Швеція, Туреччина, Велика Британія та США. Серед суден, які прибули до Стокгольма – 253-метровий американський військовий корабель USS Kearsarge.

У сценарії навчань увійшли десантні операції, стрільбу, протичовнову, протиповітряну оборону, операції з розмінування, знешкодження вибухонебезпечних предметів, безпілотні підводні апарати та медичне реагування.

Нагадаємо американський генерал Міллі прогнозував невигідну військову позицію Росії у Балтійському морі через вступ Швеції та Фінляндії в НАТО.

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