Понад 45 кораблів і 7 тис. військових: НАТО і партнери почали масштабні навчання у Балтійському морі
Чотирнадцять країн – членів НАТО і дві країни-партнери, 45 кораблів, 75 літаків і близько 7 тис. військовослужбовців візьмуть участь у навчаннях BALTOPS 22 в Балтійському морі
Про це повідомляє офіційний сайт Військово-морських сил США.Навчання, що збіглися зі святкуванням 500-річчя ВМС Швеції, триватимуть до 17 червня. Участь у BALTOPS беруть Бельгія, Болгарія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Латвія, Литва, Нідерланди, Норвегія, Польща, Швеція, Туреччина, Велика Британія та США. Серед суден, які прибули до Стокгольма – 253-метровий американський військовий корабель USS Kearsarge.
У сценарії навчань увійшли десантні операції, стрільбу, протичовнову, протиповітряну оборону, операції з розмінування, знешкодження вибухонебезпечних предметів, безпілотні підводні апарати та медичне реагування.
- Нагадаємо американський генерал Міллі прогнозував невигідну військову позицію Росії у Балтійському морі через вступ Швеції та Фінляндії в НАТО.
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